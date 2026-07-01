Juan Cuevas y la Razón

Escribir un texto en forma de novela es, si se hace bien, una tarea exigente, que requiere imaginación, es verdad, pero, sobre todo, algo, atractivo, a relatar. Juan Cuevas, bregado a lo largo de una vida fecunda e intensa, se ha sentido con la debida fuerza para acometer una tarea de esta índole y acaba de publicar un libro, ciertamente recomendable, al que tituló La Tentación de la Razón.

¿Se puede entender el razonar desde la perspectiva de que, en ello, hay algo tentador? ¿Hay algo provocativo o, incluso, pecaminoso cuando se argumenta o se aplica un cierto pensamiento crítico? Hay que decir, en este orden de cosas, que Cuevas se nos presenta como un escritor de verbo fluido y, al tiempo, sumamente profundo a la hora de hilvanar, a través de los protagonistas de una sucesión de acciones, un relato brillante en el que el concepto de tentación, relacionándolo con el de razonar, es muy atinado, si se atiende al comportamiento de quienes habitan, con toda suerte de peripecias, las páginas de este libro.

La peregrinación y el camino, vistos en ese tiempo áureo que fue la Edad Media, es el escenario elegido, grandioso y único. Su relato gira, básicamente, en torno a tres personajes femeninos – Mencía, Alionor y Lucia-, lo que lleva al autor a ahondar en un mundo femenino expresado desde personalidades repletas de matices en las que el discurrir de quien escribe ahonda con maestría. Son mujeres diferentes, con pensamiento propio, lo que las hace sumamente interesantes.

Ese compartir el contenido a través de la suma de lo que entiende como cinco libros diferentes cabe valorarlo como una cita al Códice Calixtino, algo consecuente con un libro que aporta una alta dosis de reflexión personal a la hora de entender lo que el Camino de Santiago es, o puede ser, para quien lo recorre o, simplemente, lo vive viendo esa sucesión de caminantes, y de historias, que discurren por él, procurando llegar a una meta que, a lo mejor, pertenece a un territorio estrictamente personal y, por ello, de difícil acceso. Un libro, pues, que ayuda a caminar y, al tiempo, a pensar desde reflexiones con las que el lector se siente identificado.