Creencias de Messi

El famoso jugador de fútbol atrae la atención de todo el mundo futbolístico por ser uno de los mejores, incluso se llega a discutir si ha sido mejor que Pelé o Maradona. Esto último causa apasionados debates en Argentina, donde Maradona es considerado un ídolo «eterno». Verdaderamente su trayectoria ha sido impresionante, habiendo conseguido importantes títulos como ser campeón de Europa con el Barcelona y del mundo con la selección Argentina. También tiene muchos galardones individuales como el del mejor jugador del mundo en varias temporadas, o el máximo goleador de la liga española. No es frecuente verle en los medios de comunicación aunque son escasas las entrevistas, intentando bajar su exposición pública, que por otra parte es inevitable.

Con motivo del campeonato mundial de fútbol, se ha vuelto a poner la atención en él, tanto por su relevancia como gran jugador, como por ser su sexto mundial que juega, lo cual es ya destacable.

En unas declaraciones decía que sus logros como jugador se debían al talento que Dios le había dado, así como al trabajo duro que había realizado para consolidarlo, siendo más importante lo primero.

En un mundo donde abundan las personas que se pavonean de su inteligencia o de cualquier otra cosa y donde casi todos los jóvenes tienen altas capacidades, como no se cansan de decir sus familiares, es gratificante que alguien indiscutible en su ámbito, diga de una manera natural y sencilla, como si fuese evidente, simplemente una verdad: sus talentos le vienen dados y por eso da gracias a Dios.

Esta afirmación es muy diferente a otras que oímos con cierta frecuencia diciendo «yo me hecho a mi mismo» para decir que viniendo de familias de pocos recursos económicos, a base de trabajo y talento ha conseguido tener una buena posición. Sin embargo, si se mira con cuidado la trayectoria y la de sus ancestros, se podrá constatar que esa fuerza de voluntad que ha tenido para trabajar fuertemente o de su talento ya estaba de alguna manera en alguno de sus progenitores, actitud trasmitida a sus vástagos. En otras palabras, en gran medida no es verdad que se ha hecho a sí mismo.

La diferencia de decir una cosa u otra implica una diferencia en el mirar a la vida. Si se considera que estos talentos son dados gratuitamente, probablemente se tendrá a ayudar a las personas que no han sido tan afortunados mientras que si se considera que todo es por su esfuerzo a lo mejor se piensa que no tienen nada que dar a nadie. En el fondo, el primer caso es el de una persona humilde. En el caso de Messi, el ser humilde es un gran don, porque todo su entorno le está poniendo en un pedestal, lo cual puede inducirle a pensar que esta por encima de todos.