Un Gobierno no debe avergonzar

Acierta el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuando dice que dentro del PSOE “falta autocrítica”. No hay más que ver el modo altivo y hasta despreciativo con el que ignora o alude Pedro Sánchez a los casos de corrupción que asolan al Gobierno y a su círculo más cercano, para comprobarlo. También atina Emiliano García-Page cuando advierte que “la gente nos responsabiliza de connivencia con la corrupción”. Siendo esto así, y sabiendo lo mucho que se juegan tantos miles de políticos en las próximas elecciones municipales y autonómicas del próximo 23 de mayo, sorprende que no sean más los líderes socialistas que muestren su contrariedad con el modo de gestionar una situación de zozobra política inédita hasta la fecha en España.

La próxima primavera, unos 8.132 municipios deberán conformar sus estructuras de Gobierno. Detrás de las alcaldías, de los plenos municipales, de las Juntas de Gobierno Local, y de las concejalías, nos encontraremos con hombres y mujeres reivindicando su idoneidad para constituir gobiernos municipales y administraciones locales. Siendo esto así, me pregunto con qué avales de dignidad y decoro político podrán presentarse ante la ciudadanía todos esos aspirantes a representantes públicos que, aun siendo en su inmensa mayoría honrados, son incapaces de levantar sus voces para denunciar esa manera casi despótica del actual secretario general del Partido Socialista de dirigir su formación y el país en el que se asienta. ¿Con qué cara se podrán dirigir a sus votantes esos políticos que, aun apelando al principio de presunción de inocencia en tantos casos que implican al Gobierno de España, son incapaces de mostrar su contrariedad ante la falta de asunción de responsabilidades políticas?

Y es que, independientemente de lo que vayan sentenciando los tribunales de justicia, las acciones y decisiones que contravienen los principios básicos del decoro, la ética y la moral deben criticarse con firmeza, pues sólo así la ciudadanía confiará en un sistema y en una opción política que se ha desvirtuado con el paso de los años. Y es una pena; porque opino que una socialdemocracia avanzada, y un PSOE moderado, son necesarios para contrarrestar los excesos del nacionalismo de izquierdas, del populismo comunista, y de ese mal llamado socialismo del siglo XXI que ha arruinado ya a tantos países hermanos de América Latina.

El presidente parece haber olvidado que, como señaló García-Page, “no siempre los intereses de un partido coinciden con los de sus dirigentes”. El propio Felipe González llegó a denunciar un “liderazgo” de Sánchez que él consideraba “mercenario”, pues lo ejerce “en beneficio propio, y no de los demás”. Para ello, además de mentir desde el inicio de su mandato, pactando con formaciones que, supuestamente, “le quitarían el sueño”, y con fuerzas independentistas que siempre despreciaron a España, Sánchez arriesgó con los improvisados indultos, con la Ley de Amnistía, y con una reforma interesada del Código Penal. Al tiempo, sus cloacas fueron minando poco a poco y, presuntamente, la separación de poderes, atacando a la Judicatura y al Ministerio Público a conveniencia, ocupando las instituciones más distinguidas, y tratando de hacerse con el control de la Administración general, del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía del Estado, de la Televisión Pública, de la SEPI, del Tribunal de Cuentas, y hasta de nuestra honorable Guardia Civil. Una actitud que ha degradado la imagen exterior de nuestro país, y acentuado un Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en el sector público que nos saca los colores.