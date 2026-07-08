Hoy hace cien años

Fue el 8 de Julio de 1926, Año Santo en Compostela, cuando unos galleguistas, a relacionar con el Grupo Nos, emprendieron, desde Ourense, camino hacia Santiago, como peculiares peregrinos que, en su caso, no siguieron la llamada Vía de la Plata sino que llevaron sus pasos por un antiguo camino andado por arrieros de otrora. Así, en cuatro jornadas, desde el origen a la meta, recurrieron tierras de Amoeiro, Maside, O Carballiño, O Irixo, Lalín, Silleda, A Estrada y Vedra, compartiendo la aventura y el sentir del peregrinación con el deseo de agrandar el conocimiento, en la búsqueda de un mayor grado de saber.

Aquellos peculiares peregrinos eran Ramón Otero Pedrayo, Vicente Risco, Afonso Vázquez Monxardín, Lois Feixoo, Florentino López Cuevillas, Antón Sánchez y Xavier Pardo Bedia quien se encargó de redactar la pertinente crónica, publicada en A Nosa Terra -entre julio de 1926 y abril de 1927-, con el título No camiño de San-Yago. Esta aportación se presentaría, de nuevo, ya con el formato de un libro, publicado por Aira, en el año 2020. Su título, ahora, es Camiño de Nos. En esa nueva edición contará con la labor de la ilustradora Isabell Seidel en tanto que fue Xulio Gil quien se responsabilizó de la fotografía. Con una cierta anterioridad, a finales de 2019, se creó la Asociación Camiño Xeración Nós, constituida por los municipios por los que transcurrió ese viaje, con el ánimo de poner en valor el trazado recorrido.

Hoy, a las doce horas, en Ourense, allí donde confluyen las calles Curros Enríquez y José Ángel Valente, se descubre una piedra-marco que señala el inicio de ese camino, ahora centenario. El Concello auriense, la Fundación Otero Pedrayo, la Diputación de Ourense y la Xunta de Galicia avalan, en este caso, la iniciativa, con la que se rememora ese quehacer de un colectivo andante, identificado por el amor a su tierra y a su cultura, así como por lo que la peregrinación jacobea significa y conlleva, desde la convicción de que cualquier senda a recorrer es idónea, siempre que su curso culmine en Santiago de Compostela, la urbe jacobea, especialmente bella y concurrida en un mes de julio cualquiera.