Nacionalismo y Universalidad de la Iglesia católica

Estos últimos meses hemos visto roces y enfrentamientos entre políticos y partidos políticos de varios países con el mismo Papa y con varios obispos. El presidente de Estados Unidos, que en campaña tuvo apoyo más o menos explícito de algunos obispos americanos, reaccionó con duras críticas al Papa al hablar sobre la necesidad de la paz y al afirmar que unos tiranos están destruyendo el mundo. En España, Santiago Abascal y su partido han arremetido contra los obispos a causa de las declaraciones y actuaciones de estos a favor de los inmigrantes.

En general, se constata una contraposición del nacionalismo en contra de la misma raíz del catolicismo, que es universal como la misma palabra indica. Se ha hecho palpable en Estados Unidos con la frase América primero, o en Extremadura, Aragón, Castilla León y Andalucía, aprobando lo de los españoles primero.

Jesús y después los discípulos, desde el principio pusieron de manifiesto que no tenían acepción de personas, sus actitudes chirriaban con que fuese el pueblo judío fuese el pueblo elegido y por ello superior al resto. La parábola del samaritano es un ejemplo que entra por los ojos para mostrar que la bondad no tiene fronteras. En ella ni el sacerdote (poder religioso judío) ni el escriba (poder civil judío) ayudan al malherido y solamente lo es un extranjero, samaritano, además de diferente religión, quien lo hace.

Muchos otros pasajes, como el del centurión romano, muestran a Jesús abierto a todos sean judíos o gentiles. Los mismos discípulos al principio pensaban que Jesús iba a liberar el pueblo judío de la dominación romana hasta que se dieron cuenta que la liberación era más profunda y universal. Jesús dijo que al final lo importante es dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo …y acoger al forastero. En sus mismos orígenes, la Iglesia tuvo que vencer resistencias para incluir a todos y no ser una rama del mismo judaísmo. Dentro de la misma Iglesia se olvida a veces que el catolicismo esta abierto a todos. La asociación de la Iglesia con el poder político ha llevado a desvirtuar el papel del catolicismo.

En España la etapa del nacional-catolicismo ha sido superada, aunque hay determinados sectores que todavía la añoran y se manifiestan en ese sentido. Estos sectores se concentran fundamentalmente en Madrid. Misas en latín de espaldas a los fieles, himno nacional dentro de la misa y otras señales parecidas son muestras de ese nacionalismo. El símbolo del cristianismo es el amor al prójimo y la cruz redentora y no banderas que se usan más que para unir, para dividir.

En Francia hay también sectores que añoran un catolicismo anterior al Concilio Vaticano y que ligan su espiritualidad a un resurgimiento de la grandeur de Francia. El movimiento no es pequeño, teniendo bajo su paraguas la dirección de más de cuarenta colegios de enseñanza.

Hay muchos países en que el nacionalismo impera. No es extraño por ello que aparezcan conflictos e incluso movimientos cismáticos.