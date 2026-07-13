La doble estrategia del Pentágono

La sede central del Departamento de Defensa de los Estados Unidos sigue más activa que nunca. Su jefe, el secretario de Guerra, informa a diario a Donald Trump sobre los avances en los distintos frentes estratégicos y bélicos en los que está implicada la gran potencia. El perfil de Pete Hegseth, a caballo entre presentador de televisión y comentarista político por un lado, y oficial de la Guardia Nacional del Ejército estadounidense y líder de los veteranos de guerra por otro, potencia ese desdoble de personalidad con el que tendemos a describir a Trump. El presidente desconcierta dentro y fuera de EEUU debido a esos cambios bruscos de criterio que, de manera impredecible, turban a propios y extraños. Y entre los muchos frentes abiertos que mantiene Washington, dos destacan por encima de los demás: la guerra en Oriente Medio, y la invasión rusa de Ucrania. Pues bien, la estrategia de Hegseth y Trump es dar una de cal y otra de arena en ambos contextos.

En el Golfo Pérsico los ataques y el alto el fuego se suceden de una manera tan impredecible como continuada. De ahí que, como adelantamos aquí en junio («Tambores de Paz en Oriente Medio», ECG 20/06/2026), pese al deseo de la Comunidad Internacional de devolver la calma al tablero mundial, la paz, e incluso el alto el fuego en Irán, nunca serán definitivos. Lo justificábamos diciendo que ello era debido a que incluso con ese Memorándum de Entendimiento entre Washington y Teherán, «ninguna de las partes implicadas quedaba satisfecha». Pues bien, aquella frustración o decepción disimulada que describíamos, se hace realidad cada semana en Oriente Medio. Y de ahí la vuelta a las armas, las bombas y los misiles. El episodio más reciente lo hemos vivido estos últimos días; con bombardeos del Ejército estadounidense sobre el centro y el sur de la República Islámica, y los ataques de Irán sobre intereses estadounidenses en Bahréin, Kuwait, Jordania y Qatar.

La tregua se sigue evidenciando frágil, pues. Incapaz de resistir ni los sesenta días pactados. Además, ya no afecta sólo a objetivos militares, sino también a infraestructuras estratégicas en la región, como líneas ferroviarias que conectan Irán con China y Rusia, o vías de comunicación entre diversas ciudades persas. Por su parte, Teherán atemoriza a los aliados de Washington en cualquier parte de Oriente Medio con unos misiles balísticos que sigue produciendo a una velocidad notable. Habrá que ver si, como se prevé, la contienda se frena de nuevo; o si, por el contrario, el germen de la guerra se sigue expandiendo por toda la región. Lo que está claro es que Trump y Hegseth seguirán presionando al régimen de los ayatolás para que cumpla lo pactado, y no recurra una y otra vez al cierre del estrecho de Ormuz como comodín de guerra.

Otro de los escenarios en los que detectamos esa dualidad de acción y decisión está en el Este europeo. Trump observa desde la distancia cómo el intercambio de ataques entre Moscú y Kiev no cesa, como tampoco se frena el aumento de víctimas incluso civiles. Pues bien, el neoyorquino sigue insistiendo cada cierto tiempo en que un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania está cerca, al tiempo que señala que es Europa la que debe saber afrontar los riesgos de sus fronteras, y decide también súbitamente, para alegría de Volodímir Zelenski, que los ucranianos ya cuentan con su visto bueno y su licencia para fabricar sus propios sistemas de defensa de misiles Patriot. Es decir, también en Ucrania y con respecto a Putin mantiene Trump una estudiada y cambiante actitud que unas veces despista, y otras, simplemente, desconcierta.