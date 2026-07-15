Compostela y Caucci

Hay lugares que enamoran. Y para siempre. Quien viene de lejos puede llegar a Santiago de Compostela y quedarse prendado de lo que la urbe es y significa. Su ser, ciertamente único, lo justifica plenamente. Paolo Caucci von Saucken (Ascoli Piceno, 1941) llegó por primera vez, hasta aquí, para ser un jovencísimo lector de italiano y profesor en nuestra Universidad y es así, ya en un primer momento, como el mismo cuenta, entre 1968 y 1970, como se inició, en cierto modo, ese largo capítulo, en su vida, de relación con esta tierra que siempre lo acogió con cariño. El tiempo y sus méritos le harían merecedor de las medallas de oro de esta ciudad, en 1993, y de Galicia, en 2022, años especialmente relevantes en la reciente historia jacobea.

Fue en 1993 cuando tuve el placer de conocerle al ser recibido, como otros participantes de un Congreso Jacobeo, en los jardines de su hermosa casa de Perugia, a cuya Universidad se vincula, de una forma intensa, lo fundamental de su actividad académica. Ahora, después de muchos encuentros en variadas circunstancias, acabo de coincidir con él en los Cursos de Verano del CEU, en El Escorial, como siempre, con su mujer. Clara, a su lado; para él, “referencia, apoyo y presencia fuerte y segura que ha hecho posible este camino”. Es en ese contexto en el que me regala un libro de su autoría: Palabras en el Camino. Textos raros, inéditos, dispersos, curiosos, editado, en el año 2022, con el sello Centro Estudios Jacobeos Castrojeriz, portador del nombre de un lugar, para él, especialmente querido, como también lo es Puente Fitero, enclaves con los que se siente profundamente identificado.

Es un acierto que haya reunido, en un mismo volumen, textos suyos, cortos, escritos, en general, con motivo de hitos importantes en su vida, lo que los convierte en una peculiar autobiografía, siempre con el Camino como telón de fondo, aportando una obra, profusamente ilustrada con fotos que recuerdan un ayer, de cinco décadas, vivido intensamente. Estamos en Julio. Pronto será la gran fiesta de Santiago, a la que Caucci suele asistir, aquí en Compostela, fiel al Santo, al que le ha dedicado tantos esfuerzos.