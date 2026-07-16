Echadme una mano

Voy mal, amigos, siempre me quedo atrás. Cuando afronto la escritura de mi columna semanal ya pasaron tantas cosas desde la anterior, que ni sé a cuál prestarle más atención. Para esta, por ejemplo, ¿Cuál es el tema? ¿La verborrea intolerable del cardenal Argüello? ¿La malintencionada proclama de Feijoo sobre las ausencias laborales? ¿La lindeza expresiva de M. Rajoy sobre la nacionalidad de los futbolistas franceses? ¿La botaratada consuetudinaria de Donald Trump? ¿La actitud criminal del neonazismo israelí? ¿Los sucesos judiciales consecutivos en esta España nuestra? ¿Los patéticos incendios? ¿El cotidiano asesinato machista? ¿Qué? Paro aquí para no hacer llaga. Ustedes saben que hay más.

La misma lectura diaria de los periódicos me resulta cada vez más amarga. Sólo una de cada cuatro páginas deja de agobiarme. Ya ni siquiera los chistes me hacen gracia. Las noticas más verdaderas, ya no digo los bulos, se refieren de manera ininterrumpida a sucesos traumáticos. Incluso peor: a amenazas presentidas con anticipo. Al principio provocaban en mi un ansia de rebeldía, pero ahora, por lo menos a veces, por su maldita persistencia, dejando víctimas culpables y victimarios inocentes, me dan miedo.

Quién nos iba a decir que el mundo, habiendo tenido en el pasado siglo XX y lo que ya va del XXI, las experiencias que tuvo, bélicas, epidemiológicas y cualesquiera otras de desmedida mortandad, echen cuenta, iba a dejarse llevar por el olvido, sumergiéndose de nuevo en una ciénaga oscura y maloliente. Ya que cité solo dos, la guerra y la enfermedad, les propongo que se hagan con un mapa mundial y pongan color sobre los lugares en donde cualquiera de las dos se manifiesta: ¡casi todo queda coloreado! El mundo entero emborronado. Díganme si no es para asustarse.

Tuve la tentación de poner a esta Posdata el título de «Me rindo», pero me dio vergüenza. Pero la verdad es que ni siquiera sé dónde está el campo de batalla. Tampoco es delimitable el enemigo. Ambos desbordan la necesaria precisión de mi insurgencia. Por eso os pido ayuda, echadme una mano, la necesito de veras.