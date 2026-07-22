Ganó la selección de fútbol masculino de España en el minuto 105, en la final de la Copa del Mundo. Lo sabemos todos. Ese gol de Ferran Torres se mantendrá en el recuerdo colectivo como quedó, en ese mismo lugar, el que, hace dieciséis años, marcó Iniesta, en una circunstancia similar. Un pase de Porro, saltando líneas, Nico, sobre la línea de fondo, enviando la pelota, con la cabeza, hacia atrás, y Ferran, sorteando, con su disparo, un mar de cuerpos argentinos -procurando cubrir su imbatida portería- y enviando al fondo de la red un balón cargado de ilusiones hispanas, en la búsqueda de la gloria de una segunda estrella.

Talento, esfuerzo, perseverancia, autoestima, sentido de equipo, equilibrio en la selección de una plantilla... Son muchos los valores que se aglutinan detrás de una victoria de estas características. La sabiduría y buen hacer de todo un cuerpo técnico merece, también, nuestros respetos. Cada uno de los goles marcados por España se mantiene ahí, en la memoria de aquellos que amamos el fútbol. También, por supuesto, la seguridad, ejemplar, de un sistema defensivo, con nombres propios que han sabido contener, de forma magistral, a los más laureados delanteros mundiales. Y qué decir de los jugadores de medio campo; en ellos se asienta la grandeza de un grupo que sabe, al tiempo, defender y atacar como nadie. Tenemos grandes jugadores. No hay suplentes. Se trata de diferentes alternativas, a proponer según el momento.

España ha sabido enfrentarse a cada contienda de la manera debida. Anular a equipos como los de Portugal, Bélgica, Francia o Argentina no es fácil. En todos los casos se hizo de forma solvente, con victorias justas y anulando las virtudes del rival para hacer valer una propuesta absolutamente identificable por su buen hacer y estilo. De la Fuente, a buen seguro, ya está pensando en el año 2030. Un nuevo Mundial está a la vuelta de la esquina y España lo tiene todo para seguir ganando estrellas. Pedri, Nico o Lamine, en un óptimo estado de forma, lo harán menos difícil aunque habrá que perseverar en el cultivo de los valores propios, en el trabajo y en la humildad requeridas para forjar una nueva hazaña.