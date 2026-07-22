Necesidad y gozo de la carta

Cada vez se escriben menos cartas y postales. En los kioskos que las venden se nota que llevan, allí y así, años. De vez en cuando alguna serie queda disminuida. Incluso en las papelerías las postales de Navidad son escasas y se venden poco. Habrá que devolverlas o guardarlas para el año siguiente. El instrumento nuevo es el teléfono móvil, con los whassaps y las llamadas. Es el elemento de la comodidad, de la inmediatez conectadora, de la utilidad y de una urgencia. Con ser positiva su prestación, sin embargo no llega. Es complemento directo la carta o la postal. Influye en todo ello la clase social, la educación, la sociabilidad o ninguna, la inquietud, el interés, el carácter, el nivel cultural, el viajar, y , sobre todo, el tener algo que contar y transmitirlo como escritura. En segundo lugar es capital tener receptores, y en primer lugar están las amistades, después los colegas en el oficio de investigar, las instituciones, las administraciones... Sucede con frecuencia que los destinatarios son sólo los familiares, y esto ya puede ser un síntoma de una carencia de contactos o relaciones interesantes. El lema, cortito, alicorto, mezquino de que primero es la familia, extendido mucho en ambientes rurales, resulta escaso y es señal de carencia de mundos interesantes, amplios y enriquecedores.

No se trata de escribir cartas super trascendentes o a personas importantísimas, o muy largas; se trata de seguir enviando cartas y postales veraniegas (tan cálidas ) en paralelo al teléfono móvil y fijo y al ordenador; útiles y necesarios por su supuesto, pero desde una perspectiva humanista, comunicativa, placentera, llena de ilusión, y de corresponder, nunca mejor dicho; la carta sigue constituyendo un instrumento maestro de la conducta humana. Se trata de ampliar el medio comunicativo. Su valor antropológico es enorme. La carta es elemento imprescindible para una biografía documentada, rigurosa; un archivo familiar conservado habla como nadie del abuelo o bisabuelo ilustres; la Historia del Arte pide cartas de artistas para su prosecución en capítulos nuevos. Además toda carta conservada desde años expone y expresa una verdad, y aplasta opiniones, rumores y mentiras.

También es una delicia ver cartas expuestas en vitrinas con motivo de una exposición de Artistas. Este tipo de cartas emiten una convicción máxima: ver la letra además del dibujo, ver un autógrafo además de un lienzo, ver una carta además de una acuarela. Estos documentos de escritura abren perspectivas nuevas, aumentan el conocimiento sobre artistas e iluminan la pasión de coleccionar. Un ejemplo claro es el Catálogo «Cartas de artistas», una total de 33 artistas, entre ellos Monet, Matisse, Degas, Pissarro, Gris, etc. pertenecientes a la Colección de Anne Marie Springer, y esta muestra figuró en el Museo Nacional Thyssen-Bornemizsa del 30 de mayo al 25 de septiembre del 2022. Toda una lección, pero sobre todo un estímulo para conservar o guardar toda epístola recibida o heredada, y archivarla y enseñarla a todo aquel que la solicite ver o se encuentre a su altura. A no olvidar las mensajerías.

En el Musée Carnavalet de París se está celebrando una exposición sobre una de las epistológrafas más importantes de la cultura francesa: «Madame de Sevigné (1626-1696): Lettres Parisiennes» expone más de 200 objetos que le pertenecieron o que expresan muy bien la atmósfera de su época. Estas cartas son un documento de lo cotidiano de unas parisina en medio de una ciudad en transformación y un testimonio atento de sucesos políticos, fastos y costumbres de la época de Luís XlV. Un documental hecho de palabras y relatos. Sería muy importante publicar toda la correspondencia de la intelectualidad gallega del siglo XX. Sería el tesoro nacional, en papel, de Galicia.