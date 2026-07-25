Ofrenda al Apóstol Santiago

Señor Santiago, te presento mi humilde ofrenda en el día que celebramos tu festividad.

Te ofrezco mi compromiso personal de seguir colaborando en la preservación de la autenticidad espiritual del Camino que ha conducido hasta ti, durante siglos, a cristianos de toda Europa, tanto por el Camino Francés, como por la Ruta Marítima, o del Camino Inglés. No podría entenderse el peregrinaje a Santiago sin la consideración de ambas rutas, que sirvieron para crear la actual idea de Europa. Porque, desde las más lejanas tierras del norte llegaron a La Coruña miles de peregrinos guiados por la Fe y la Tradición, que continuaban viaje por tierra para postrarse ante tu sepulcro en la basílica del monte Libredón, donde reposan tus restos desde hace dos mil años.

Rutas que han sido, y deben seguir siendo, vías de transmisión de los valores del humanismo cristiano -origen y esencia de Europa-, de comunicación, de cultura y de fraternidad.

Esa idea de fraternidad europea guió hace más de 75 años a los padres de una nueva Europa, que buscaba la solidaridad de los pueblos tras una segunda cruel guerra en el siglo XX. Cristianos acendrados fueron los fundadores de la actual UE; evocadora del cristianismo es su bandera, con las 12 estrellas que coronan la cabeza de la mujer de la que habla el capítulo XII del Libro del Apocalipsis, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles; y cristiano es también su himno, que nos habla del espíritu de fraternidad que debe unir a todos los seres humanos, basado en la Novena Sinfonía de Beethoven y en la Oda a la Alegría de Shiller, ambos cristianos.

Hoy, más que nunca, debe ser firme nuestro compromiso de proteger la identidad cristiana del Camino, ante el riesgo real de olvidar nuestras raíces y cultura y de someternos a las influencias que se ciernen sobre la civilización cristiana. Preservar el origen cristiano de Europa, sin exclusiones, con el espíritu del buen samaritano, pero con la misma convicción y fortaleza que demostraron los esforzados peregrinos que llegaron a Compostela desde los lugares más recónditos de Europa en busca de tu sepulcro.

También pido tu ayuda para emprender cada día nuestro peregrinaje por la vidacon las ventanas del alma abiertas de par en par y dispuesta a su renovación permanente. ¡ULTREIA!