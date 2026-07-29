Punto final y nuevas etapas

Todo tiene un comienzo y un término: empieza, se desarrolla y acaba. Eso dicen algunos de los que más saben.

Y es que a fines de semana concluye una temporada llena de eventos y actividades. Rematan también las fiestas compostelanas con una traca de fuegos artificiales que, según opina una amiga que vibra con cada bengala, suelen ser mejores que los del 24. Asimismo, finalizan las vacaciones para buena parte de veraneantes. Y punto y aparte, por si no están al tanto, de la etapa de la comunidad jesuítica en Santiago. Sobre este dato quiero pararme.

Su —hasta ahora— más reciente ubicación en Compostela, en plena plaza de Abastos, ha sido punto de encuentro y lugar conocido por ser, entre otras cosas, centro de especial veneración a Santa Rita de Casia. No obstante, le precedió otra devoción no menos importante: la de la ‘Nuestra Señora de la Cerca’, así denominada desde que se tuvo noticia de ella en el s. XV, por estar situada en la antigua muralla. Todavía en la actualidad se puede ver su imagen en la fachada de su iglesia, tallada en piedra, rígida y quizás —aunque bella— poco empática.

El terreno en el que está lo que queda de su convento, templo y demás edificios aledaños (Colegio Mayor Universitario San Agustín, EASD Mestre Mateo y antiguo colegio San Francisco Javier), hasta la desamortización decimonónica, fue sede de los padres agustinos —desde entonces desaparecidos— siendo los jesuitas quienes, por contra, ocupaban el solar en el que ahora está la Igrexa da Universidade (o de la ‘Compañía’) y la facultade de Xeografía e Historia.

Curiosa coincidencia es que a los dos templos ‘jesuitinos’ les falta una torre en su fachada, aunque por diferentes causas. El de la USC parece que no fue ideada con esa traza. En cambio, el de san Agustín la tuvo bien alta, pero en 1788 fue accidentalmente destruida por un rayo, y así quedó por no recabarse ya nunca los medios para volver a ser alzada. Ni tan siquiera sus vecinos, los condes de Altamira, mostraron interés por hacer frente a los gastos que pudieran ocasionarse de llevar a cabo tal empresa.

Fecha señalada fue la de 1767 cuando Carlos III ordenó que fueran expulsados del reino de España. Ello supuso una total y nefasta debacle, con tremendas consecuencias para la cultura, la ciencia y el arte. No regresaron a nuestra ciudad hasta principios del s. XX, aunque ya nada fue como antes.

Impulsaron el culto al Sagrado Corazón de Jesús, reflejo del cual es la monumental escultura que preside el altar de la nave central. Esta sustituyó a la de la advocación mariana, cuya figura sigue increíblemente en paradero desconocido aún hoy. Y, también aún hoy, enigmáticos —o puede que estudiados al vuelo— son diversos detalles de los altares de su impresionante espacio interior, tal y como me comentaba recientemente un ávido historiador.

Esta pequeña comunidad no ha escatimado esfuerzos para acoger a los compostelanos y a todos los que han llamado a sus puertas. Especial atención prestaron a los jóvenes que, sin duda, van a sentir nostalgia de los encuentros en los que buscaban encontrar un nuevo sentido para sus vidas.

A los padres Fermín, Dani y Fernando otros muchos le echarán de menos. Incansables en su labor, se han multiplicado por cuatro en estos últimos años. Son los que tienen que levar anclas, sin pensarlo ni pretenderlo, no sin antes celebrar una misa el 31 de julio, en el 470 aniversario del fallecimiento de S. Francisco Javier, su patrono.

Ciertamente: todo lo que empieza, muda o se transforma, y acaba. No siempre desearíamos que así fuera, pero la naturaleza o el rumbo de los acontecimientos mandan, y hay cambios inesperados que pesan y duelen, aunque no queramos.