¿Cuál es su rango?

Será el calor, pero se me va la cabeza a pensar intrascendencias. Verás: el otro día se celebró en Compostela un acto de elevado simbolismo y acrecentado protocolo. Ya sabes: el Día del Apóstol. Pues bien, ante el Altar Mayor de la Catedral, la cabecera institucional civil estaba compuesta por Alfonso Rueda, Alberto Núñez Feijoo, Pedro Blanco y Goretti Sanmartín, no sabiendo yo en condición de que ocupaba cada uno su lugar: Alfonso Rueda por ser el Presidente de la Xunta de Galicia, Pedro Blanco porque es el Delegado del Gobierno y Goretti Sanmartín como alcaldesa de Compostela, pero ¿Alberto Núñez Feijoo que título alega para ocupar el lugar que ocupaba?

Si fuese el de expresidente de la Xunta de Galicia, me llama la atención que sea el único de tal condición presente en el acto. Hay más, ya sabes, Fernando González Laxe y Emilio Pérez Touriño. Bueno, pues la cosa es: ¿no se les ha invitado? ¿Sí que se les invitó pero no hicieron caso? ¿Hubo convite y estaban, pero en la segunda fila?

Ya sé que es asunto menor, que mejor me daba al descanso estival, sin minucias dormideras, pero como ya no es el primer acto con rango protocolario que se celebra en Galicia y los dos primeros personajes, Rueda y Feijoo, ocupan las mismas posiciones de representación, a veces sí pero otras sin más compañía que la propia, pues eso, me pica la curiosidad. Hoy por hoy, Feijoo en Galicia no es nada más que un ex, sin relevantes prerrogativas protocolarias. A mí, por ejemplo, siéndolo, ni me llaman, sin que me queje. Cada un tiene su momento y cuando pasa hay que saberlo pasar. Aunque sea por no pecar de frivolidad, u oportunismo, o despropósito, con el riesgo de que alguien se de cuenta y degraden su respeto.

Y oye, repito, que yo no quiero juzgar a nadie, solo es por esa curiosidad, que no siempre soy capaz de contener con elegancia: ¿por qué Feijoo, en los actos protocolarios relevantes, en Galicia, ocupa el segundo lugar de representación entre las autoridades civiles? ¿Quién acuerda eso? Pregúntale tú, que a mi me da la risa.