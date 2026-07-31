Europa y los jueces españoles

El Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea contestó a dos preguntas realizadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas respecto a la aplicación de la ley de amnistía. No es contraria a los intereses financieros de la Unión y no contradice la legislación europea concerniente con el terrorismo. La respuesta ha sido clara y concisa. No va contra ninguna legislación europea en los dos apartados concernidos, además va a favor del apaciguamiento del conflicto y normalización de la vida en Cataluña. Es noticiable que no hubo ninguna filtración de la sentencia, ni tampoco ningún medio de comunicación anticipó el sentido de ella como pasa frecuentemente con las sentencias de los jueces españoles donde es usual las filtraciones interesadas.

Muchos jueces y fiscales españoles, incluso antes que el parlamento aprobase la ley de amnistía, se manifestaron con sus togas en contra de ella delante de los juzgados de muchas ciudades. Su actitud fue un caso grave de lawfare. La sentencia del Tribunal Europeo les desautoriza. No es la primera vez que Tribunales europeos corrigen a los españoles. Jueces y fiscales de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo han chocado repetidamente con la justicia de otros países y de los Tribunales europeos.

Hace unas semanas conocíamos la sentencia condenatoria del hermano del presidente del Gobierno realizada por la audiencia provincial de Badajoz. El día anterior ya fue publicado el sentido de ella en la portada de dos medios muy conservadores. La sentencia consta de 377 páginas. No sigue aquello de «lo bueno si breve dos veces bueno». Parece como si necesitase tantas páginas para intentar explicar lo inexplicable. Durante muchos años he dado cursos de Mecánica Cuántica de Partículas Elementales. Hay algunos manuales que no exceden de 377 páginas. Quizás la Mecánica Cuántica no es tan compleja y profunda como la Ciencia Jurídica necesaria para explicar la condena del hermano del presidente. Al leer la sentencia, se constata un estilo prolijo con frases largas, construcciones tortuosas e inferencias imaginativas, que por otra parte son bastante común en las sentencias de jueces españoles. Se podría decir que se enrollan como las persianas.

En la Transición, había temores sobre el comportamiento del ejército. Sin embargo, gracias a las reformas realizadas por Narcís Serra y por la participación del ejército en misiones conjuntas de la OTAN y en misiones humanitarias, actualmente el ejército no difiere en sus prácticas y actuaciones a las de cualquier ejército europeo. Esa transición no existió en la justicia, cuyas maneras de actuar difieren de las prácticas y actuaciones de la justicia europea.

El Ministerio de Justicia ha propuesto una ley que puede significar una modernización del sistema judicial español, haciéndole más similar a la de los países europeos. Sin embargo cuenta con la oposición de varias asociaciones de jueces.

Sería muy conveniente que se promueva un programa de becas para jueces y fiscales españoles, incluyendo los del Supremo y los de la Audiencia Nacional con el objetivo que hagan estancias largas en tribunales europeos para que se impregnen de su manera de actuar y proceder. No hay que olvidar que más del 60 % de los españoles piensan que la justicia no es justa.