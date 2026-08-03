El deseado amigo Zelenski

Aunque no parezca que es mucho lo que ha cambiado al este de Europa desde aquel fatídico 24 de febrero de 2022 en que Rusia decidió invadir Ucrania, lo cierto es que hay aspectos que en nada se parecen a lo vivido meses e incluso años atrás. Como muestra, no hay más que fijarse en Volodímir Zelenski, y en el modo en que ha ido variando su imagen y su relación con el resto de los aliados, para constatarlo. Se ha transformado en el amigo estratégico cuya experiencia en la guerra, y cuyo desarrollo industrial, militar y armamentístico, seducen por igual a Alemania, Francia, Reino Unido, o Estados Unidos.

Atrás queda, pues, aquel bochornoso desencuentro vivido entre Zelenski y Trump en La Casa Blanca en febrero de 2025; una reunión en la que el presidente norteamericano llegó a acusar a su homólogo ucraniano de “falta de respeto a EE.UU.”, y de “estar jugando con la Tercera Guerra Mundial”. Aquello ahora ya no es más que un mal recuerdo; y la buena sintonía entre ambos mandatarios es evidente, como pudimos ver este pasado martes tras la visita del ucraniano al Despacho Oval y el encuentro entre las delegaciones ucraniana y estadounidense. Trump reafirmó su “apoyo firme” a Ucrania, y autorizó la compra por parte de Kiev de un lote de misiles Patriot (también se mostró proclive a ceder sus “licencias de producción” a Zelenski para hacer frente a los misiles balísticos y de navío rusos, muchos de ellos de diseño iraní y tecnología china).

Sin duda, el neoyorquino es consciente del progreso tecnológico y táctico de una Ucrania de la que ahora la OTAN desea aprender; y que destaca en robótica, drones y software para operarlos. De ahí que la empresa ucraniana UForce se disponga a fabricar drones navales kamikaze en el Estado de Oregón. Además, Trump sabe que la opinión pública norteamericana sigue siendo favorable a mantener el apoyo a Kiev; un aspecto, éste, que sin duda Trump aprovechará para mejorar sus expectativas en las elecciones de Mitad de Mandato del próximo 3 de noviembre. Pero es que, además, ahora es Zelenski el que puede ser útil incluso a Trump, como pudimos ver en el mar Caspio, en el que Kiev atacó un buque iraní que transportaba equipos militares y armas rusas.

También el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, desea mantener y reforzar un apoyo a Ucrania que define como “del cien por cien e inquebrantable”. Así lo dijo el ‘premier’ incluso antes de que Zelenski llegara a Londres como primer líder extranjero que es recibido por Burnham desde su llegada al poder. Su sintonía se confirmó después en la base naval de Portsmouth, al sur de Inglaterra, así como a bordo del portaviones HMS Queen Elizabeth, donde 200 soldados ucranianos participaron en técnicas de contraminado en unas maniobras militares conjuntas coordinadas por la Sexta Flota de EE.UU. y Ucrania.

Por eso también Londres desea producir sistemas de defensa, drones y tecnología de manera conjunta con Kiev, que necesita a su vez reforzar su disuasión aérea, sus misiles interceptores, y sus inhibidores (por ejemplo, Burnham cedió a Zelenski la propiedad intelectual del modelo Stone Cloak, que se adhiere a los drones para confundir las señales rusas de detección de artefactos aéreos). Lo cierto es que, como vemos, Ucrania se ha vuelto fundamental también para poder frenar la violación del territorio OTAN que está realizando el Kremlin, como denuncia el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), especialmente entre 2025 y 2026, con 144 incidentes registrados en Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Rumanía y, más recientemente, Polonia.