Alberto, ¿lo has visto? Metiste la pata otra vez, por culpa de la maldita precipitación con que te dejas llevar, tú o tu gabinete de comunicación, que tanto da, para salir a primera hora de la mañana arrojando pestes contra Sánchez, por la razón que sea. Ahora fue por lo de Ceuta; al amanecer, con la cara apretada que pones, reclamaste la declaración de una emergencia nacional, como la de los incendios de Ayuso, para poner freno a la «invasión» de la nación. Sin embargo, antes del anochecer ya habías dejado acallada la reclamación. Entre la salida y la puesta del sol había mudado de raíz la trascendencia del acontecimiento, sin que hiciese falta la declaración de ninguna acción extraordinaria de semejante envergadura. Habiendo tirado la piedra, tenías que esconder la mano. Hacer política en serio es otra cosa y, sobre todo, tomárselo con sentidiño, para que todo el mundo, los que te estiman mucho tanto como los que te estiman poco, te entiendan como es debido, sin necesidad de andar todo el día corrigiendo la verborrea.

Ya sé que a vosotros os pierde el alma la trifulca, que ni siquiera queréis evitarla, por lo menos del todo, pero andando tú a lo que andas, déjale esa parte del guion a Tellado, que ya no es capaz de llamar la atención de nadie, ni para bien ni para mal, porque se le ve venir. Él, por eso, ya no tiene nada que perder y, sabiendo que te debe todas sus glorias, digo yo que no le importará suplirte en la parte desabrida de la actuación. Ni siquiera creo que haga falta que se lo pidas. Deja que él haga el tonto y resérvate tú para hacer el listo. Esto es como en los teatros: cada uno tiene su papel. Anda, hazme caso.

Oye, y por cierto, si a un mejor estilo formal le agregas un esfuerzo propositivo para que se sepa, no solo que Sánchez lo hace mal, sino que es lo que tú harías bien, pues ala, miel sobre hojuelas: todos podrían tener confianza en que sabes a donde vas, sin que para eso baste con que sólo digas que Sánchez lo hace mal y que ya tú lo harías bien sin que se sepa el qué. Se necesitan ejemplos. Dánoslos, hombre, no seas tan decepcionante como a veces llegas a parecer ser.