Más diálogo para Venezuela

El nuevo proceso de negociación y diálogo en Venezuela genera tantas expectativas como dudas. Los próximos días serán claves para ver si ahora, por fin, Gobierno y oposición son capaces de fijar un calendario y unos objetivos tangibles y realistas. No es la primera vez que el régimen trata de ganar tiempo y blanquear su imagen con acercamientos a la oposición. Pero es cierto que el contexto social y político en la República Bolivariana es ahora distinto al de procesos de negociación anteriores. Aun así, el hecho de que los representantes del régimen sean los mismos que han liderado la represión y el latrocinio en el país durante décadas hace temer que la sinceridad y la transparencia brillen por su ausencia; sobre todo sabiendo su deseo constatado de usurpar las instituciones y ejercer una tiránica represión contra todo aquel o aquella que se atreva a cuestionar un Ejecutivo ilegítimo, sobre todo desde las elecciones del 28 de julio de 2024.

Delcy Rodríguez ha delegado la tarea en su hermano Jorge Rodríguez, que ha conformado un equipo cercano y manejable, con lo que todo queda en casa y a buen recaudo. Por parte de la oposición, es la expresidenta de la IV Legislatura de la Asamblea Nacional Venezolana desde 2023, Dinorah Figuera, quien lleva la voz cantante; eso sí, con el visto bueno y el apoyo directo de Estados Unidos. Pese a la legitimidad que puedan tener quienes ahora lideran este nuevo proceso de diálogo, el hecho de que los principales dirigentes opositores no se sienten a la mesa de la negociación genera profundas críticas dentro y fuera del país. Y es que no se entiende que ni María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia participen en una transición que, precisamente debido a su ausencia, no aparenta contar con todas las garantías.

Los objetivos los conocemos bien, pues los puntos principales de la agenda son públicos. Abarcan aspectos tanto electorales como institucionales. Desde una reforma del sistema electoral, hasta la reconfiguración del Consejo Nacional Electoral, pasando por la reestructuración del Tribunal Supremo de Justica. También es importante establecer un calendario electoral fiable, así como garantías políticas y civiles para que el proceso se lleve a cabo de una manera democrática y transparente. Otros aspectos que están sobre el tapete aluden a la difícil situación económica que vive el país, así como a medidas urgentes de reconstrucción tras los fatídicos terremotos de junio.

Estados Unidos desea supervisar de cerca esta nueva fase que cataloga de “transición”; una monitorización que Washington asume como garantía de que lo que se hable y acuerde cuente con todas las cautelas políticas e institucionales. Aun así, las posibilidades de éxito son limitadas, pese al compromiso de las partes de “negociar de buena fe”. Con todo, la propia situación económica y humanitaria que sufre el país constituye un acicate para que se pueda llegar a ciertos acuerdos. El 12 de agosto aparece señalado como la fecha en la que exponer lo acordado en esta fase; aunque será en diciembre cuando tendremos un informe más detallado. Pero, como digo, las incertezas siguen ahí. Y es que ya no se trata sólo de la ausencia en la mesa de diálogo de los principales líderes de la oposición. Igual de preocupante es saber que tanto en el chavismo, como en la oposición, son notables las divisiones internas, lo cual dificulta cualquier progreso. Además, persiste una desconfianza mutua por ambas partes que será difícil de superar. La Comunidad Internacional también debe estar vigilante, y exigir la liberación de todos los presos políticos.