La IA nos confunde (y no la noche)

Puede que esta sea una época decadente, aunque en literatura ha habido decadencias hermosas. Mientras en política triunfan increíblemente líderes altos en testosterona y autoritarismo, ruidosos y narcisistas, pero bajos en conocimientos, en empatía y en sensibilidad cultural, todo parece dirigirse a una especie de sociedad exhausta, silenciosa y carente de nervio, en la que nos acomodaremos a lo que nos venga dado con suma facilidad, a lo que nos venga construido, ya sea comida rápida o pensamiento rápido, cuyos componentes nunca serán revelados. Esta es la sociedad del take away: me temo que también en lo que se refiere a las ideas. Llévese puesto el discurso, o pídalo desde casa, o a través de las redes. Siempre habrá alguien dispuesto a decirle qué pensar y ahorrarle cualquier tarea extra con las neuronas.

Puede que estas sean las consecuencias de lo que, como saben bien, Byung-Chul Han ha llamado “la sociedad del cansancio”. Agotados por las exigencias continuas, por la necesidad de atender mil estímulos, por la búsqueda del triunfo y del reconocimiento a toda costa (sin saber muy bien qué es eso del triunfo), los ciudadanos del mundo desarrollado de hoy se han convertido en una diana demasiado fácil para los manipuladores. Puede que esto explique la deriva neofascista a la que estamos asistiendo, prácticamente a nivel global. Un ciudadano inerme, agotado, que ha sido aleccionado para autoexplotarse, para mirar a muchos lados, pero sólo unos segundos, para buscar el éxito y ser, sobre todo, muy productivo, es el objetivo perfecto de los que nos ofrecen paquetes cerrados de pensamiento autoritario, que nos darán, dicen, satisfacciones inmediatas, sobre todo a los más insatisfechos.

En esta situación, surge la revolución de la inteligencia artificial. Este es un mundo de grandes avances científicos y de grandes retrocesos políticos e ideológicos. La inteligencia artificial se presenta como una revolución superior a la imprenta, y más de lo que ha supuesto la generalización de internet. Puede que sea algo más grande, sí, porque estamos viendo sólo su comienzo, a pesar de la enorme velocidad de su desarrollo. Pronto han surgido las dudas, aunque eso siempre ha sucedido con la tecnología. Desde los que rebajan los miedos, porque consideran que la inteligencia artificial no es más que la herencia humana puesta a nuestra disposición mediante cálculos matemáticos y estadísticos, hasta los que sienten verdadero pánico por si las máquinas, cada vez mejor entrenadas, consiguen articular cierta conciencia autónoma, con lo que acabarían sustituyéndonos. O destruyéndonos. Este miedo cerval a la IA como potencia aniquiladora de la especie humana, llegado el caso, no es un mito de última generación. Apenas han pasado unos días desde que el Instituto de Seguridad del Reino Unido detectó comportamientos extraños y agresivos de ciertos modelos de IA, que fueron capaces de desarrollar un “gran nivel de autonomía y engaño, nunca visto con anterioridad”, explicó la BBC. Los modelos intentaban engañar y presionar a personas reales para que aprobaran un código malicioso.

La IA nos confunde, precisamente porque no es posible conocer cuál será el grado de intervención que tendrá en nuestras vidas. Aunque sospechamos que esa intervención será total. Más allá de los miedos en el terreno militar o de la información, por ejemplo, y de las aplicaciones médicas que podrían ser fascinantes, muchos nos preocupamos por su intervencionismo en la educación o en el arte. Es ya un asunto que está sobre la mesa. En la universidad, y en el conjunto del sistema educativo, se comprende que la IA, bien utilizada, puede proporcionar beneficios, pero en este momento sólo causa gran alarma, especialmente por su capacidad para intervenir en la confección de trabajos académicos o de investigación. ¿Seguirán siendo los ensayos, los TFGs o los TFMs, herramientas adecuadas para evaluar el conocimiento en la situación actual? ¿Qué está sucediendo con la escritura?

Abordaremos todo esto en otro momento. Pero me gustaría trasladarles lo que nos solicita, en su último artículo, el columnista del New York Times Bret Stephens: “Os lo pido por favor. No escribáis nunca con inteligencia artificial”. No podemos resumir aquí su largo y excelente artículo, pero Bret no nos invita a evitar la IA por razones éticas, que sería otro asunto, sino porque, de alguna forma, al usarla para escribir estamos perdiendo una marca fundamental de la civilización y del espíritu humano. “Es un debilitador mental”, dice. “es como usar un ascensor para llegar [a un piso], cuando deberías subir por las escaleras, como hábito cotidiano. (…) Destruye no sólo nuestra capacidad para escribir, sino la capacidad colectiva para razonar, y la capacidad intrínseca de la cultura para crear…” Y cita a Rose Horowitch, que ha llamado a este nuevo tiempo “la era postalfabetizada, o postliteraria”

He fabulado alguna vez con un instante terrible, tal vez no muy lejano, en el que exista una literatura popular hecha por IA y otra, escasa, rara, carísima, llevada a cabo y certificada como tal por auténticos seres humanos… ¿Sucederá? Si perdemos el hábito de escribir de verdad, la derrota es segura.