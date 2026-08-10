El tigre de Colombia

Abelardo Gabriel de la Espriella Otero lo tuvo claro desde que decidió dar el salto a la política. Necesitaba proyectar una imagen de fuerza y autoridad, y el símbolo del tigre era el que más se ajustaba a esa promesa de “mano dura” que mostró durante toda la campaña presidencial. Antes ya se le conocía por su faceta de empresario y, sobre todo, de abogado penalista. Ahora tendrá que demostrar que esa fortaleza de la que presume es capaz de transformar Colombia en el período comprendido entre 2026 y 2030. Nacido en Bogotá el 31 de julio de 1978, aspira ahora a confirmar la confianza que han depositado en él tanto sus seguidores como su astuto equipo de campaña. Su estrategia electoral no es original. Ya la vimos en el caso de Nayib Bukele, que se hizo popular por la fuerza con la que prometía enfrentarse a las pandillas salvadoreñas; y también con Javier Milei en Argentina, apodado “El León” por la idea de fuerza y liderazgo que deseaba transmitir. En el caso de De La Espriella el emblema del tigre lo hemos podido ver en pancartas, en vídeos y mensajes de campaña, y en todo tipo de artículos promocionales. De hecho, el lema “al Tigre no le para nadie” fue uno de los más repetidos y exitosos de todo el período electoral.

Pero, como digo, su carácter decidido y vehemente ya era conocido durante su etapa como abogado penalista capaz de liderar litigios de alto perfil, como cuando representó al empresario colombo-venezolano Alex Saab; una polémica relación profesional que, sin embargo, contribuyó a aumentar su notoriedad pública. Antes de fundar el despacho De La Espriella Lawyers – Servicios Jurídicos se formó en Derecho en la Universidad Sergio Arboleda, una institución académica colombiana de carácter privado. Pero fue en 2024 cuando lanzó su movimiento “Defensores de la Patria”, basado en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, la simplificación del Estado, la liberalización económica, la reivindicación de los valores conservadores, y la crítica a la izquierda en general y al Gobierno de Gustavo Petro en particular. Su peculiar estilo mediático lo asemeja a líderes como el propio Donald Trump, con quien también comparte el énfasis en la defensa de la seguridad, el uso astuto de las redes sociales, y una forma muy cercana de dirigirse a la ciudadanía.

De la Espriella tomó posesión en una ceremonia con la que ya demostró su ruptura con lo que le precedía. De hecho, rompió la tradición de asumir el bastón de mando en Bogotá. Prefirió hacerlo en Cali para mostrar su apoyo a las regiones. “Cuando las regiones prosperan, prospera Colombia”, acostumbra a afirmar un De la Espriella también obsesionado con la descentralización del Estado, la reducción del gasto público, el impulso a la inversión y la iniciativa privada, la colaboración con EE.UU., y el fortalecimiento de la seguridad (capturando o matando a los jefes del narcotráfico, y construyendo hasta diez ‘megacárceles’). Insiste en que la lucha contra el crimen organizado es fundamental para el desarrollo económico y social de una República de Colombia que, con más de 53 millones de habitantes, es el cuarto país más poblado de América después de Estados Unidos, Brasil y México; y la tercera nación con mayor número de hispanohablantes tras México y EE.UU. Habrá que ver, pues, si finalmente este nuevo líder internacional, con perfil de ‘outsider’, es capaz de llevar a cabo su programa; y si sus enfrentamientos políticos y su peculiar modo de criticar y relacionarse con los medios de comunicación no inciden negativamente en una gestión basada en el libre mercado y el restablecimiento del orden.