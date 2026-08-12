Matt Damon no se entera ni del clima.

Me pasa con Matt Damon que siempre me parece que tiene veinte años. Una criatura. Le veo en las alfombras rojas con la misma cara exacta de 'El increíble Will Hunting', si acaso puede que los encargados de maquillaje le vayan añadiendo alguna cana para que no parezca que ha hecho un pacto con el diablo. Es el primo de Hollywood del incombustible Jordi Hurtado. Hace cinco lustros pensé que no podía dar en absoluto el perfil para encarnar a Tom Ripley en la película de Anthony Minghella sobre el libro maravilloso de Patricia Higsmith, cómo va a parecer un ser humano retorcido con esa pinta de monaguillo, pero me equivoqué. También recelé de su fichaje como Ulises en 'La Odisea' de Cristopher Nolan, cómo va a interpretar al héroe homérico un actor que parece un recién graduado de Oxford, si parece más joven que su hijo Telémaco. Muy por el contrario, sale airoso del reto. Hasta los más conspicuos helenistas descontentos con la adaptación de la obra referencial han salvado de la quema a su Odiseo guerrero, cansado, traumatizado. Mayor. Ayuda la barba, claro. Pero él lo borda. Una película estupenda y tres horas de refugio térmico, no sé que más quieren los exquisitos de la cultura que tanto han cuestionado la recreación de Nolan del poema épico. Demasiado ligera, muy pesada, un casting absurdo, faltan escenas, sobran otras, no respeta el tono original, incluso sabotea la historia. Pero será por críticas…

Matt Damon cumplirá 56 años en octubre y solo es un crío en mi mente porque tiene cuatro hijas mayores. La segunda, Isabelle, estudiante universitaria y ahora también modelo como buena nepobaby, únicamente ve las películas de su padre que reciben malas reseñas porque le encanta hacerle escarnio. De las buenas, pasa de largo. "Está buscando munición todo el tiempo", ha dicho la estrella en alguna entrevista, alabando sin embargo el afilado sentido del humor de la chica y su gracia cuando se mete con él. Cualquier madre de adolescentes acostumbrada a escuchar una docena de veces al día "mamá, no te enteras ni del clima", solo puede empatizar con Matt Damon, un tipo inteligente que sabe encajar. Que llega a su mansión de Los Ángeles después de un rodaje y se lleva un recibimiento del calibre que dieron los pretendientes de Penélope a Ulises. Solo queda escuchar con paciencia y quitarse de en medio con la mayor dignidad cuando los descendientes te ponen la proa, y te bajan del Olimpo de los dioses para convertirte en un mortal obsoleto y lleno de defectos. Toda lucha para mantenerse en un nivel de cotización aceptable está condenada al fracaso. El propio Damon ha contado que su retoña y hermanas suelen mofarse de su forma de posar en los actos promocionales porque parece un robot. Isabelle, además, le afea los filmes reguleros en los que ha participado. "A La Gran Muralla la ha rebautizado 'La muralla' a secas porque dice que en ella no hay nada grande, salvo la propia muralla", explicó. La familia entera espera los comentarios ácidos de la joven. Me pregunto si habrá visto 'La Odisea' y si le habrá gustado. Con un poco de suerte, después de seguirle en su largo viaje de vuelta a Ítaca y de verlo a través de los ojos de Telémaco, su padre habrá vuelto a ser su héroe.