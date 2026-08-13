Te has pasado, Isabel

Isabel, hija, que yo creía que tú, fuera de honradeces y honestidades, eras una chica lista, en el sentido de que no se te escapaba ni una de las que te pudiesen ser convenientes. Eso era lo que queríamos decir en mi aldea cuando nos referíamos a una persona que sabía sacar provecho de todas las circunstancias, de las buenas y de las malas, ganando siempre, sin perder nunca. Un listo, vamos, eso era lo que decíamos que era. Y yo, aunque ya sea algo menos aldeano de lo que era, sigo señalándole a los vecinos los mismos pecados y las mismas glorias. Y pensaba eso de ti: que eras una chica lista, capaz de salir victoriosa de todos los rifirrafes, ganándolos todos, sin perder ninguno.

Pero ahora, ya te digo, me va pareciendo que fui algo precipitado en mi valoración. De un tiempo a esta parte, pero sobre todo a raíz de que se haya alzado el telón de la comedia de tu ático -bueno, digo el tuyo, aunque a mí tanto me da de quien sea porque para el caso es lo mismo-, creo que te has metido en una charca de la que no sabes salir, salpicando en el chapoteo a todos los que te anden cerca. ¡Para ya, hija, así aún te hundes más! De semejante revuelto no te salva ni la UME.

Hazme caso, para ya, recoge los líos que has sembrado, discúlpate, que no se yo sí, por causa de tu boca desabrida, todos te podrán perdonar, pero disimula por lo menos, sin buscar en nadie más la culpa de las tuyas. Deberías hacerlo incluso para tu propia salud mental: piensa en que tu misma has convertido en imperdonables los pecados y eso, la falta de perdón, fulminando la esperanza de curación, destroza el sentido. Todo el mundo cree que estás equivocando las maneras. Hasta parece que tú también lo creas, viendo los gestos de tu cara, la acidez de tu voz, la antipatía de tu mera presencia.

Y déjame terminar sugiriéndote que para salir de esta no le pidas consejo al tal Miguel Ángel, que ese solo vale para hacer lo contrario de lo que yo te digo que hagas. La única que está poniendo en riesgo su supervivencia eres tú. No le hagas caso. El no se juega nada. Hasta ahora ha salido salvo de todos los hundimientos. ¡A ver si el listo va a ser él!