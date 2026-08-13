Opinión | NEGRO SOBRE BRANCO
Non é para tanto
O CNI e mais o Exército español manifestáronse. Sospeitan que os chineses de Saic poden espiar as instalacións de Navantia en Ferrol. Se fose un filme cómico xa nos imaxinaríamos un dron pasando por riba, succionando información sensíbel de Navantia, ou un chinés galegofalante empregado en Navantia para facer espionaxe industrial, que está doado. Ou outro máis relatando aos chineses a composición dos fondos do Arsenal. De todos os sinónimos de ocorrencia, o máis acaído é parvada. “Parvada” usaría para describir esta advertencia dos servizos españois claramente inspirada nunha conduta ianqui, ou maneira de facer dos servizos de intelixencia dese Estado poderoso. Porque non haberá en calquera das outras aproximacións ou penetracións no tecido produtivo español algunha outra entrada chinesa de relevancia abonda para se preocupar? Desde o capital investido en industria alimentar até o gas natural, pasando polos negocios financeiros e rematando en calquera outro, vai ser agora o problema o asunto da montaxe de automóbeis? Mágoa que non se preocuparan da mesma maneira pola espionaxe en Cádiz, esta vez nas mans dos ianquis. Nese caso, en Cádiz, non debe haber problemas dese tipo porque o que está instalado e para quen traballa directamente Navantia é para a frota americana, en concreto o último contrato comeza a funcionar o 27 deste mes para reparación do destrutor estadounidense USS “Arleigh Burke”, o primeiro en dique frotante nas instalacións de Navantia, parte dun contrato cos USA de 828,4 millóns de euros para traballos deste tipo. Como se ve, en Cádiz non pasa nada e en Ferrol pode ser perigoso. Será porque os chineses non lle son simpáticos aos ianquis? O será porque Ferrol non debe levar nada do investimento estranxeiro? Ou será que ao goberno de España hai que lle facer doer a cabeza encima de Ceuta? Non sei a explicación; está por chegar, pero sempre é bon pensar como nas novelas policíacas: cui prodest? A nosa primeira sorpresa é que desde a época de Felipe González, que gobernou tamén aos militares, non coñecíamos ningún comunicado nen inxerencia na vida pública da entidade Exército español. Que saibamos tamén -ao pior estaba mal entendido-, o exército non é institución política de ningún xénero. A súa misión está suxeita ao poder único recoñecíbel na Constitución (art. 8); o conxunto das forzas armadas (exércitos distintos) deben garantir a soberanía, a independencia a integridade territorial e a ordenación constitucional do Estado Español. O mando supremo é do xefe do Estado (o Rei) e a política militar é dirixida polo goberno. Das novas publicadas ao tempo por dous xornais editados en Madrid, primeira páxina, dedúcese que hai unha seria preocupación en dous organismos públicos que non teñen por misión en ningún caso dirixiren a política económica de España. E tampouco son responsábeis de ningún tipo de análise que atinxa a cuestións internas desas decisións de política económica, agás que estivese en cuestión a soberanía ou a integridade territorial do Estado. Semella que non andaban tan finos no caso de Ceuta, mais aí si que había obriga de misión propia en alertar ao goberno de posíbeis movementos marroquinos.
Por outra banda, e para rematar como empezabamos: unha fábrica de montaxe de vehículos chineses ensamblando pezas que veñen todas de China, servindo Ferrol de porto (franco?) para o comercio mundial destes coches, e despois de constatar que até para a construción da fábrica van traer man de obra chinesa (2 anos), non é para se pór estupendos e decir sen dúbidas: estratéxica. Haberá que velo.
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