Santa, de 1926 a 1951

Francisco Asorey esculpió “Santa”, ahora recién llegada a Compostela, en 1926. La consideró, entonces, como una obra capital en su producción y, por eso, la envió a Madrid, a competir en la Exposición Nacional de Bellas Artes de aquel año. Lo hizo unos días después de haber presentado, al mismo certamen, un San Francisco que se hizo merecedor del máximo reconocimiento. Muy pronto aquella obra ganadora sería enviada a Lugo para formar parte de los fondos de su museo provincial, recientemente creado, en tanto su compañera de viaje – Santa- volvería al taller compostelano de Caramoniña. Pasados unos años el escultor cambió su lugar de trabajo para el que fue su definitivo espacio creativo, al lado del convento de Santa Clara, y para allí se llevó, entre otras obras, ésta, sin contar con ningún posible comprador de aquella magna talla en las décadas siguientes.

Debemos a María del Carmen Asorey, nieta de este autor, el conocimiento de una carta de agradecimiento, enviada al escultor por la casa de Galicia de Montevideo, fechada el 11 de Diciembre de 1951, en donde se reconoce que llegó hasta allí “merced al altruismo y generosidad de Ud. y a los buenos oficios de nuestro común amigo el Dr, Ramón Varela Radio... se trata de una real donación”.

El que esta obra haya sido, durante tantos años, prácticamente olvidada merece, qué duda cabe, una reflexión. Quizás, de haberse presentado al mismo certamen en alguna de las convocatorias de la Exposición Nacional de Bellas Artes, celebradas en la Segunda República, los jurados respectivos hubieran elegido esta escultura y no el San Francisco y así, durante ese periodo, ya esta talla estaba condenada, sin quererlo, al olvido. Tampoco las circunstancias de la llamada Guerra Civil y la consiguiente postguerra fueron momentos idóneos para poner en valor – y en el mercado del Arte- una pieza como ésta – moderna y laica- que sí, en cambio, encontró, en ese mundo de la emigración gallega a América, el contexto adecuado para reconocer el interés de esta talla, hoy en el Gaiás, abriéndose un nueva etapa para la misma, habiendo de ser reconocida entre sus aportaciones más relevantes.