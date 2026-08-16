Todo está cambiando ante nuestros ojos

Cada vez mostramos más arrogancia con respecto al planeta en que vivimos. El hombre no quiere perder la oportunidad de negocio, los nuevos líderes del capitalismo brutal y el autoritarismo rampante (y, a menudo, ignorante) renuncian al decrecimiento y prometen explotar todos los recursos explotables, incluyendo en ocasiones los que haya que buscar más allá de sus fronteras. Explotar, esquilmar, abusar del entorno natural, que es el único que tenemos: es el mensaje de los que quieren mantener a cierto votante satisfecho y triunfar a corto plazo. El cortoplacismo es uno de los grandes males de la política. Quizás porque el deseo de poder nunca puede esperar.

Esta colusión del deseo de poder infinito y la búsqueda del máximo beneficio económico a toda costa lleva a olvidar esa idea de los Románticos, que sabían de la naturaleza más que nadie, según la cual el ser humano no debe olvidar que es inferior al poder de lo natural, que debe cuidar su relación con las fuerzas colosales de las que dependemos y con las que tenemos que aprender a convivir. La soberbia es siempre una mala consejera y suele provocar grandes catástrofes. Pero sucede que esta es una época narcisista y ególatra, en la que se imponen extrañamente voces que desconocen demasiadas cosas, o que más bien fingen desconocerlas. Con tal de obtener los objetivos económicos y políticos que persiguen. Trump habla a menudo de lograr más y más riqueza, de hacer ricos a estos o aquellos (contemplamos ahora el ascenso de la tecnocracia que ya domina el mundo), de construir no se qué resorts para borrar la piel de las tragedias, que tanto molestan a la estética de este mundo imaginario que no habla de la muerte, sino del poder del dinero.

En la antigüedad, las noticias de los desastres naturales llegaban a una población limitada, aunque es obvio que muchas trascendían el entorno local, sobre todo las que contaban sucesos de una gran magnitud. La literatura, las leyendas, los mitos, se encargaron de encapsular las amenazas de la naturaleza, las integraron en los relatos, las adornaron de magia, o las presentaron como el castigo de los dioses. Hoy, ya sabemos que los dioses no intervienen en nuestras cosas. Si están, están a su bola. Intervenimos, más bien, nosotros mismos, que nos creemos dioses con frecuencia. O simplemente, es la naturaleza, sin más, y su gran poder, que no podemos alcanzar. Eso que los Románticos llamaban lo sublime, que producía belleza y terror al mismo tiempo. Este verano he cogido cierta afición a los documentales sobre Pompeya (hay muchos y muy buenos). Imagino el terror de la población de aquella ciudad floreciente, pero de inmediato contemplo otra erupción contemporánea, la del Etna, lo que demuestra que el tiempo geológico es otra historia, o veo los terremotos terribles (Venezuela, Colombia) que alcanzan nuestras pantallas en tiempo récord. A veces pienso que contemplamos las pantallas como un muro que nos separa de los males del mundo. Las pantallas cuentan lo que pasa, sí, pero supongo que albergamos esa falsa seguridad del mundo rico que nos hace creernos a salvo.

El cambio climático está demostrando que la seguridad ya no existe, ni siquiera en los lugares que el hombre cree dominar a la perfección. La política que niega obstinadamente la mano del hombre en el aumento de las emisiones y en el calentamiento global se enfrenta a los hechos científicos, pero no faltarán los que descrean de lo científico (como de todo lo intelectual), en este tiempo en el que gana prestigio la ignorancia. Hasta que sea demasiado tarde y nadie se acordará de nosotros cuando estemos muertos. El mundo rico observa los incendios crecientes, que ya no son excepción en la pujante Europa, ni en Canadá, ni en Estados Unidos. Los males del calor nos tocan de cerca, más allá del muro de una pantalla de televisión. La sequía alarma ahora al Reino Unido, que cree que su forma de vida está en peligro (no sé si lo cree contemplando a Farage, pero debería). Lo peor no es que se sequen los parterres de Hyde Park, pero quizás sólo así algunos se enteren de lo que pasa. Ben Coates, que escribió un libro sobre el Rin, hablaba ayer en el New York Times sobre el drama de los grandes ríos de Europa, algunos míticos, que están perdiendo gran parte de su caudal este verano. En Serbia han aflorado esqueletos de barcos nazis, de 1944. En Bulgaria, en el Danubio, parece que ha aparecido una cama de huesos de mamut. Como dice Coates, esto no es lo importante, aunque nos sorprenda. Lo importante es que la navegación en algunos grandes ríos europeos se haya detenido, por falta de calado, y el transporte de mercancías. Pero lo peor es la sequía. Lo que eso anuncia. Y los incendios de gran magnitud que acompañan el descenso de estos flujos de agua que han dibujado el mapa actual de Europa y sus equilibrios naturales. El cambio climático ya no es una cosa remota. Eso que sólo veías en la pantalla. Todo está ya aquí, en la puerta de nuestra casa. La geografía física de Europa no es intocable. Todo está cambiando ante nuestros ojos. ¿Insistiremos en no creer lo que vemos?