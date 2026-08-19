Está en el Gaiás. Su autor, Francisco Asorey, la concluyó en 1926. La concibió con madera de roble y la idea de hacer un desnudo femenino, de una gallega campesina, fue el punto de partida. El nombre -Santa- se lo otorgó por el hecho de que la esculpió al tiempo que a un San Francisco y la quiso hacer buscando semejanzas y, también, contrastes entre ambos quehaceres, mostrando, de tal modo, la dimensión de su talento, capaz de generar un estilo propio y, al tiempo, amplios contrastes, en este caso, entre una obra de condición profana y otra, religiosa.

Asorey trabaja, aquí, la totalidad del volumen, con un cuidado estudio del bulto redondo, entendido, básicamente, como un cuerpo humano, contemplado en su integridad, y andante, captando un instante... La mujer acaba sus tareas agrícolas, se retira buena parte de su ropa y la posa en el tocón de un roble; porta, que no soporta, sobre uno de sus hombros, un yugo de dos animales, con sus correas y una decoración que suma símbolos tan varios como motivos que se vinculan unos, a lo prehistórico y otros, a lo cristiano: la cruz y las veneras. Mantiene en su diestra la vara y la cuerda, atributos que indican que es ella quien se hace cargo, y lo dirige, el trabajo en el campo. Ella es rectora, guía, dueña de sí misma.

Es joven, con un rostro que, en cierto grado, recuerda al de su mujer, Jesusa Ferreiro Casal, con la que se había casado en 1918, cuando ella tenía dieciocho años. Lleva un pañuelo cubriendo su cabeza, bien trabajado tanto por la parte delantera como por la posterior, en donde cabe admirar su pelo, repartido en dos trenzas, aunadas en su parte última. Cuenta, además, con unos bellos pendientes.

Completan el conjunto unas ramas de roble, con sus hojas aún verdes, formando una especie de telón de fondo. Cabe decir, ante ello, que, quizás sin pretenderlo, el escultor invierte el sentido del mito de Dafne. Y si, en él, la ninfa – hija de Gea, la diosa primigenia de la Madre Tierra- se convierte en árbol, aquí es un roble -emblemático de Galicia- el que adquiere la condición humana. Santa personaliza, además, al ser activo, en tanto que su San Francisco simboliza al contemplativo.

Anatomía la suya tallada expresando la dureza del quehacer diario, que ha esculpido sus carnes pero que no ha doblegado un cuerpo de enorme canon, engrandecido, si cabe, por ese material pétreo en el que se sustenta y en el que se prolonga el trabajo de ese artista que dispuso, en su frente, la palabra Santa para sacralizar, con ello, el sentido de lo realizado.

Estamos ante una obra en la que Asorey entrecruza estilos. Un cierto sabor primitivista se hace rabiosamente moderno, al compás del reflejo de un instante, como si de una obra impresionista se tratase, que no es ajena a un cierto simbolismo en el que seguirá ahondando cuando, poco después, construye esa obra imagen de mujer que acompaña a Cotolay en la base del monumento compostelano de San Francisco, también soberbia en cuanto a la concepción de lo femenino en clave – la suya- galaica.