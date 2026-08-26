Santa, mañana

El castaño se convirtió en roble cuando Asorey esculpió a su Santa. Es conocida esa frase suya, en este orden de cosas: «A árbore da que está a saír a obra aínda deu castañas ese ano». Y es que son las hojas de un roble las que la engalanan, como si la madera se vivificase, transformada, al concebirse plásticamente.

Santa llegó a la Cidade da Cultura para quedarse, para formar parte de una exposición permanente, anunciada, en el acto de su recepción, por el Conselleiro de Cultura. Nos preguntamos sobre el modo en que dicha muestra será concebida. Por la entidad y representatividad de este espacio no cabe pensar en algo menor. Todo lo contrario, la ambición debe de presidir tan atractiva propuesta.

Cabe suponer, en primer lugar, que lo elegido al respecto debe de superar lo estrictamente artístico planteando una visión, lo más amplia posible, de lo que es una cultura que se expresa, también, por la palabra y los textos de todo tipo, así como por la música y las llamadas industrias culturales, entre otros cauces de manifestación creativa. De ser ese el camino elegido todo el Gaiás, en lo construido y en su exterior, pueden delimitarse, pensando en este proyecto, lugares concretos para ello, siendo, así, éstos el potencial marco expositivo a tener en cuenta.

Siempre ha de ser lo concebido, desde este planteamiento, con la premisa de que lo planteado, con el paso del tiempo, ha de ser matizado, mejorado, puesto al día, en todos los sentidos, pero, en todo momento, deben de primar, en lo seleccionado, las condiciones de la singularidad y la excelencia. Es preciso generar un discurso global que, en los tiempos en los que vivimos, ha de tener una traducción visual acomodada a las potencialidades de internet y en el que todos los gallegos nos sintamos representados.

No es, en todo caso, la elaboración de esta exposición permanente algo fácil. Precisa un proyecto global, un desarrollo medido en el tiempo y otorgándole un sesgo en cada edificio y en cada parte del espacio exterior, en aquellos lugares seleccionados para ello. En ese mañana, y en esa muestra, qué duda cabe, Santa será una pieza muy especial, de esas que cada visitante busque.