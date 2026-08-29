Un cruel pero esperanzado aniversario

Esta semana Ucrania conmemoró el 35º aniversario de su independencia de una Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) muy similar a esa Federación Rusa que hoy aspira a anexionarla de nuevo. Quién le iba a decir a aquella República Socialista Soviética de Ucrania, que el 24 de agosto de 1991 optaba orgullosa por forjar su propio destino como nación, y el 1 de diciembre lo corroboraba incluso vía referéndum, estaría tres décadas y media más tarde envuelta en una guerra tan injusta como inmerecida. Debe de ser bien difícil para nuestros hermanos ucranianos revivir un ansia de libertad que hoy se ven forzados a reclamar de nuevo.

Hoy se ven sometidos a la agresión tiránica de Rusia; y su supervivencia depende en grandísima medida del apoyo de sus aliados europeos y americanos. Así pues, aparenta que todo lo logrado estos últimos lustros se ha venido abajo por el apetito voraz de un vecino ruso deseoso de recuperar el aura de dominio imperialista que disfrutó antaño. Al mismo tiempo, la autosuficiencia reclamada por Kiev, así como el europeísmo que sus ciudadanos manifestaron en numerosas ocasiones, elecciones y consultas, se ven hoy condicionados por una supervivencia y una integridad territorial que ya no está en sus manos, sino que depende de la buena voluntad política y la ayuda militar y económica de vecinos y aliados.

La invasión rusa de Ucrania supera ya los 1.648 días desde su comienzo el 24 de febrero de 2022; pero podríamos decir que se extiende mucho más allá, incluso superando los 4.573 días si incluimos el sufrimiento acumulado y el acoso indeseado de Moscú desde el inicio de la agresión en 2014 al Donbass y a la península de Crimea. Ahora Volodímir Zelenski dice que Ucrania “siempre será independiente”, y que “se defenderá hasta el final”. Como vimos, los actos en torno al aniversario de la Independencia tuvieron un componente nacional, sí; pero también político, militar y diplomático (e incluso religioso si incluimos la oración por Ucrania que tuvo lugar en la catedral de Santa Sofía de Kiev). El plano militar lo acapararon los drones aéreos, terrestres y navales de fabricación ucraniana, que protagonizaron un desfile destinado a visualizar el músculo tecnológico del país.

En el terreno diplomático cabe destacar las condecoraciones a dirigentes de diversos países por su apoyo a Ucrania, así como el respaldo occidental y de la Coalición de Voluntarios a Kiev. El ‘premier’ británico, Andy Burnham aprovechó su primer viaje al extranjero para anunciar su autorización para que la empresa de defensa europea MBDA pueda compartir con Kiev “informaciones clasificadas sobre los misiles de largo alcance SCALP” (conocidos en Reino Unido como “Storm Shadow”), con lo que la colaboración en la fabricación y las líneas de producción locales quedaron aseguradas.

Por su parte, Emmanuel Macron resaltó la importancia de los interceptores de defensa aérea y los sistemas Patriot para la defensa del país, y prometió el envío de nuevas baterías antibalísticas. Paralelamente, la Comisión Europea aprobó un nuevo paquete de ayudas por valor de 6.100 millones de euros (este año los once planes de producción de drones, cazas, misiles y radares sumarán una ayuda militar total a Ucrania de 28.300 millones). Posturas, todas ellas, que concuerdan con la promesa de Zelenski (al que sigue apoyando un 55% de los ucranianos) de aceptar la paz si ello no supone “ni rendición ni renuncia a la soberanía”; y también con su ruego para se mantenga la “presión económica sobre Rusia”, y se disponga el uso de activos rusos congelados para financiar la defensa ucraniana.