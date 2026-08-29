‘Diplomacia’ en Ceuta

Diplomacia: “Conjunto de procedimientos que regulan las relaciones entre los Estados”; otras acepciones son cortesía aparente y disimulo. En la práctica, la Diplomacia formal está impregnada de las otras acepciones.

Veamos dos de los procedimientos diplomáticos utilizados para intentar resolver los conflictos entre países. Uno de ellos es la “llamada a consultas” al embajador propio en el país con el que se ha suscitado el desencuentro, para que informe sobre la situación. Este procedimiento se utiliza en casos de extrema gravedad y urgencia.

España recurrió a él con Argentina en mayo del año 2024, cuando retiro temporalmente a nuestro embajador, tras calificar Milei de corrupta a Begoña Gómez. Naturalmente, ha habido otros casos: Nicaragua en 2021, Venezuela en 2016, Siria en 2012, Honduras en 2009, Marruecos en 2002, entre otros.

Una alternativa a la “llamada a consultas”, es la citación oficial y obligatoria que hace el Ministerio de Asuntos Exteriores al embajador de otra nación, para exigir explicaciones, trasladar una protesta o entregarle una nota de queja por declaraciones de su gobierno. Se aplica en casos de menor gravedad. Recordemos los casos de Rusia en 2022, Israel en 2023 e Irán en 2026.

Situémonos en la reciente “entrada masiva” -eufemismo de Marlaska- en Ceuta, un hecho grave que requería solución urgente, ante la violación de la integridad territorial de España. El Ministro de Asuntos Exteriores consideró que el suceso era menos importante que el de Begoña Gómez y los casos citados y no utilizó ninguno de los dos procedimientos expuestos. Sin embargo, convocó al embajador de Italia en Madrid, por la decisión del Gobierno italiano de controlar la entrada en su territorio de personas procedentes de España.

Lo último. Marruecos amenaza a España con suspender el acuerdo de extradición y añade. “Devuélvannos a los menores”.

Algún día sabremos qué oscuros motivos presiden las relaciones de este Gobierno con Marruecos, sobre todo desde el año 2021 -acogida en Logroño al líder del Frente Polisario-, que nos sitúan en posición de desigualdad con un país al que oficialmente se sigue considerando “amigo”, “leal”, “fiable” y con el que nos unen relaciones “fraternas y casi de familia”.