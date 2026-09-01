El frío de Islandia

Islandia es un lugar lejano y frío, maravilloso y poco poblado, pero, a lo que se ve, no lo suficientemente europeo. La negativa expresada en el referéndum celebrado hace apenas unas horas, aunque fuera por estrecho margen, deja en mal a lugar a Europa, pero creo que también a la propia Islandia. Una fiebre de aislacionismo y proteccionismo recorre el mundo. Y también una cierta ceguera sobre las verdaderas pretensiones de gobiernos como el de Trump. Pero, en fin, allá cada cual.

El caso de Islandia es peculiar. Participante en el mercado único, hace veinticinco años que pertenece al espacio Schengen, como también pertenecen, en las mismas circunstancias, Noruega, Suiza o Liechtenstein: todos países Schengen, pero no miembros de la Unión Europea. Justo la situación contraria a Chipre e Irlanda, como es bien sabido. Con estos datos, se esperaba que el permiso de la población a su gobierno para iniciar conversaciones sobre la adhesión del país al club europeo podría llegar en este referéndum, pero un cambio de última hora echó por tierra las encuestas.

El sí ganó en la capital, pero no ha sido suficiente. Las tendencias abiertas y progresistas de los entornos urbanos no son una constante en todos los países europeos, pero, en líneas generales, sí parecen dominar el espectro electoral. Sin embargo, los territorios dedicados a la agricultura y la pesca tienden a defender una política cerrada y más proteccionista, lo que favorece el voto antieuropeo. Ese proteccionismo ve en Europa un sistema demasiado potente que, según ellos, les restaría capacidad de acción e independencia. Y ahora se ha impuesto: sobre todo en materia de pesca. La pesca es el gran asunto nacional islandés, y, desde luego, ya lo ha sido en el pasado, con las guerras sobre las cuotas, particularmente las del bacalao con el Reino Unido. Ese miedo a la Política pesquera común ha podido resultar decisivo en el referéndum, aunque haya habido otros asuntos, como la inflación galopante (Islandia es ahora el país más caro del mundo, por encima de Suiza) y, cómo no, los problemas de geoestrategia y seguridad, en estos tiempos de Trump.

Bruselas contempla con cierto estupor lo sucedido, aunque estaba claro que podía suceder. Islandia es para la UE un socio fiable, como se dice ahora, pero lo hubiera preferido integrado en el seno del club europeo, que, en un momento histórico de incertidumbre, necesita manifestaciones de cariño (digámoslo así), o al menos de aprecio. Son tantos los movimientos, internos y externos, contra el Europeísmo, tantos los intentos de boicoteo, que un sí de Islandia hubiera estado bien para revertir algo la situación. Ahora, tardará en volver a intentarse. Y quién sabe cómo será el mundo en años venideros.

El frío que llega desde Islandia tras este referéndum parece que sentará mal a todos, salvo a los enemigos de Europa. Demasiadas batallas perdidas en el último tiempo, con el brexit como la joya de la corona de las decepciones sufridas por la Unión. Ni siquiera las crecientes pulsiones a favor de Europa dentro del Reino Unido parecen animar el cotarro: todo se mueve lentamente y nadie se atreve a dar el paso, aunque esté más que probado que la salida de Europa sólo ha traído un empeoramiento progresivo para los británicos. Lo de Islandia es otra negativa que daña a Europa, y que envalentona a todos los que intentan por todos los medios posibles acabar con el proyecto europeo. Ese aire proteccionista y aislacionista parece estar llegando a muchos puntos del globo, pero se entiende menos en un contexto en el que la cooperación ante los deseos mal disimulados de algunas potencias parece más necesaria que nunca. Ni la cuestión de Groenlandia (y la avidez de Trump) ha movido a los islandeses. Todo indica que Europa ha perdido parte de su atractivo.

Y, sin embargo, Europa es aún el lugar más atractivo. Mucho más, desde luego, que los Estados Unidos de Trump. Cabría culpar de nuevo a la dirección de la Unión, que sigue envuelta en una cierta mediocridad política. Todavía se mantiene un porcentaje de voto que defiende la modernidad y la apertura, pero las derrotas por la mínima, como la de este referéndum, están minando poco a poco la resistencia ante los autoritarismos que quieren dominar el mundo. La ventana del Ártico, ahora mismo un territorio en disputa, en el que se trazan nuevas rutas comerciales que sustituirán a otras más conflictivas, se cierra un poco más para Europa, pero lo peor, con diferencia, es la imagen que este referéndum proyecta, y que los enemigos aprovechan. Europa necesita hacerse más atractiva, sin abandonar las líneas maestras de su proyecto. Sin rendirse a los liderazgos que pretenden dejar la Unión en un mero símbolo, en el que vuelvan a cortar el bacalao, nunca mejor dicho, los intereses nacionales. Trump estará contento con lo que pasa.