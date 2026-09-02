Al final del verano

Galicia, y particularmente su costa, invita a mil y una miradas, cada una de ellas admirando, unas veces, lo que la Naturaleza ha forjado y, otras, la huella humana, haciendo camino por su diversidad de parajes. Desde asombrosas puestas de sol hasta esa otra imagen, tan majestuosa, de un faro cualquiera atisbando ensoñadores horizontes. Ahí están playas y playas, acantilados imponentes, aldeas pueblos, y ciudades con color y sabor a mar. Todo ello invita al viaje, para degustarlo, y son infinitas las miradas posibles con las que acercarse a un rincón cualquiera, procurando nuevas experiencias.

Entre mis lecturas veraniegas me permito citar – y aconsejar-, en este caso, la obra de Alex Aguilar y Max Aguilar titulada La huella ballenera en el norte de la península ibérica. Inventario-guía de restos históricos. Lleva el cuño de la Universidad de Barcelona y salió de la imprenta en el año 2025. En su contenido nos lleva desde Vigo a Cangas do Morrazo. Bueu, Cee, Camelle, Malpica, Caión, A Coruña, Ferrol, Cabo Prior, Bares, Viveiro, Portocelo, Morás, San Cibrao, Burela, Nois, Foz y Rinlo. Sobre todos estos sitios, quienes se responsabilizan de esta publicación, se cuentan historias y se invita a ver determinados exponentes de lo aquí considerado.

El itinerario en cuestión está lleno de curiosidades y sorpresas. Es el caso de la factoría de Caneliñas, en Cee, valorada como “el conjunto ballenero más importante que se preserva en toda la Europa continental”. Son muy diversos los vestigios que nos ilustran sobre un pasado, tan peculiar, del mundo de la pesca y de la industria consiguiente. El libro en cuestión aporta un cuidado y amplio repertorio fotográfico y está escrito con sumo rigor y conocimiento.

Estamos, pues, ante un trabajo que invita al viaje, evocador de un capítulo de nuestra historia prácticamente inédito y, sin duda, apasionante. Acaba el verano, es verdad, pero el andar, por la costa gallega, cabe hacerlo en cualquier tiempo del año. En este caso puede acometerse siguiendo lo que este libro aporta y que, más allá de Galicia, continúa su ruta por la costa cantábrica, desde Tapia de Casariego a Biarritz, ya en Francia.