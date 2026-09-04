Mal empieza septiembre

Se supone que la gente vuelve relajada de vacaciones (los que se van de vacaciones, los que pueden irse, no se olvide) y que afronta septiembre con ese aire de renovación y libros nuevos. Me gustaba forrar aquellos libros que mis padres compraba con un esfuerzo extraordinario que yo quizás no percibía. Me gustaba el olor de los libros nuevos. Y el olor de los lápices de colores. La infancia son recuerdos de una caja de lápices de colores, permítanme decirlo. Pero ha vuelto septiembre entre los gritos y las sombras.

El asunto de Ceuta, seguramente con razón, lo ha complicado todo. Sánchez lo contemplará quizás como un elemento que añadir, quién sabe si el elemento decisivo, a una larga serie de desgracias y fragmentos de apocalipsis que se han reunido con sostenida cadencia en su mandato, con mayor o menor cuota de culpa, si es que queremos verlo así, pero ensartados de manera prodigiosa, tanto que casi produce pavor recordarlo. Claro que gobernar no es salir una noche de sábado. Es lidiar con lo inesperado, con lo dramático, y también con los afanes que trae cada día, que tal vez no brillan, pero que si pueden oscurecernos. Hay más amargura que miel en todo esto.

Lo de Ceuta es terrible por tantas cosas, por casi todas las cosas, salvo por la solidaridad de la buena gente. Durante un mes eterno, ha habido tiempo para que se desataran todos los vientos, para que la tempestad alcanzase el mayor de los oleajes. Creo que no se puede afirmar, en absoluto, que el Gobierno lo ha hecho bien, ni que ha logrado encajar las piezas de este terrible puzle, por más que fuera una emergencia gigantesca, muy difícil de controlar, y por más que Europa no haya estado, ni de lejos, a la altura de las circunstancias.

Nadie debería poner en duda el tamaño de este grave suceso, y su complejidad, por tanto. Y creo que Vivas, que siempre me ha parecido un hombre comedido (lo cual, en estos tiempos, es casi una rareza, porque el comedimiento está desprestigiado), así lo entendió. Al menos, al principio. Luego todo ha ido complicándose, cuando los relatos de la política introdujeron sus, a veces, sorprendentes variables, arrinconando la realidad real, inaplazable, incuestionable, sustituyéndola por el ruido que algunos promueven, olvidando la necesidad de poner siempre por delante las causas humanitarias. Siento un gran temor por lo que veo. Y una gran pena. Tengo un sentimiento de impotencia. Si este país se rinde al ruido atroz de los relatos y a la hinchazón de la política sobre la piel de los desfavorecidos, está perdido. Si todo se reduce a una batalla política, entonces esto es una derrota.

Me dirán que todo se ha extremado, y que algunos viven, precisamente, de extremarlo todo. Que no encuentran recompensa más que en el maniqueísmo, obviando los matices, que son la verdadera esencia de las democracias. Las cosas no son blancas o negras. Nunca lo son. La simpleza es un mal absoluto para la democracia. Un país adulto debe saber analizar las circunstancias complejas y no reducirlas a las cenizas de la discordia, aunque la discordia pueda resultar tan productiva políticamente. No se espera eso de la alta política, si es que queda algo de alta política en todo el planeta. También se espera del Gobierno más decisión y más claridad, qué duda cabe, por más que la prudencia sea siempre necesaria. Si no apagas la confusión, estás cediendo mucho terreno a tus rivales políticos. Hay asuntos cuya gravedad implica mantener un perfil elevado, no esperar que todos sepan diferenciar la realidad real de las tormentas dialécticas, aunque sabemos, sí, que es más fácil hacer discursos incendiarios que proponer soluciones viables y humanitarias al tiempo, pues no se concibe que pueda ser de otra manera. Por eso gobernar siempre ha sido más difícil que hacer oposición.

El sufrimiento de la ciudad de Ceuta es innegable. Lo que no debe hacernos olvidar que hay muchas personas que, engañadas o no, dirigidas o no, han llegado hasta aquí desde la pobreza infinita, desde el dolor, desde la guerra. Este es un país solidario y no me puedo creer que vayamos a dejar de serlo. Si esto ocurre, sería tanto como no reconocernos ante el espejo. Sería un gran fracaso. Entiendo, cómo no hacerlo, las manifestaciones en favor de Ceuta, pero no puedo entender algunas de las cosas que se oyeron en ellas. Una democracia compleja no puede comprar ideas simples, sólo porque son más fáciles de manejar. Y porque son más fáciles de arrojar contra el otro. Ya hay suficientes amenazas internacionales, a cargo de líderes patéticos e intolerantes, que debemos obviar y negar, salvo que estemos ciegos, como para que este país regrese al enfrentamiento que un día nos destruyó, aunque sea dialécticamente. ¿No hemos crecido lo suficiente en todas estas décadas de libertad? Un país adulto no puede caer en esto. Es muy peligroso. Y más, con el mundo que nos viene. Y que ya amenaza tormenta en el horizonte.