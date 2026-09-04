Recuerdos del eclipse

Este pasado agosto quedó marcado por la visión del eclipse total, tal como se dio en muchas zonas del norte de España, incluyendo parte de Galicia. Junio fue la venida del Papa, julio el mundial de fútbol con España campeona y agosto el eclipse. Apareció a la hora, minuto y segundo esperado, tal como se había anunciado, con una puntualidad que ya quisiera para ella cualquier actividad humana. Muchos y variados fueron los sentimientos que afloraron y experimentamos en la contemplación del fenómeno. Admiración, conciencia de nuestra pequeñez y fragilidad, tentación de abrazar a la naturaleza, vislumbrar la belleza que se encuentra detrás de lo cotidiano... Como escribió José Miguel Giráldez, en un magnífico artículo de EL CORREO GALLEGO (El amistoso silencio de la Luna), nadie dijo eso de Ohhh, ni exclamo ¡Qué emoción! Se impuso un silencio en nuestro interior no roto por los pájaros, ni por las gallinas, ni por el ladrido de los perros. En nuestro interior quedamos algo tocados. Mirar, andar y compenetrarse con la naturaleza nos hace a los humanos mejores y observar el eclipse era para contemplar lo que ella nos daba gratuitamente .

Cientos de miles de personas miramos hacia lo alto, aunque fuesen unos segundos o minutos. No estuvimos mirando al móvil. Alzad la mirada fue el lema de la venida del Papa a España, sin querer se cumplió el deseo del lema. Cuando se alza la mirada siempre se encuentra algo más allá, a veces lo que se espera y otras la sorpresa. En caso del eclipse fueron las dos cosas. Sucedió lo que se anunció, pero también causo sorpresa lo que se vió.

Se ha apuntado que de alguna manera es un triunfo de la ciencia y por ello no esta demás de recordar al gran Isaac Newton, principal responsable de que seamos capaces de predecir los eclipses. Newton tuvo la gran intuición de darse cuenta que la caída de los cuerpos al suelo estaba relacionada con la trayectoria de los planetas. Dos movimientos aparentemente muy distintos sin embargo tenían la misma causa, la gravedad. En los tiempos actuales que se debate lo que puede hacer y descubrir la inteligencia artificial, la intuición inesperada de Newton y sus descubrimientos, probablemente no sería capaz de hacerlo la IA. Newton formuló la ley de la gravitación, así como las leyes del movimiento dando un paso trascendental para la humanidad. Al mismo tiempo para calcular la trayectoria de los planetas tuvo que hacer el cálculo integral y diferencial.

Como conocemos, todo esto fue trascendental, pero lo más importante fue la intuición que tuvo, una gran revelación. (Newton escribió que la tuvo al ver caer de un árbol una manzana).

Anteriormente otros científicos como Galileo, Descartes y el fraile dominico Domingo Soto habían anticipado algunos de los aspectos del movimiento. Igualmente Hooke, Copérnico,Kepler y de nuevo Galileo habían visto algunos aspectos de la gravitación. Leibnitz, al mismo tiempo que Newton, hizo el cálculo integral y diferencial. Pero nadie, excepto Newton, tuvo la genial intuición que permitió unificarlo todo.

Él fue consciente del gran valor de sus descubrimientos, pero al final de su vida, también descubrió su pequeñez. «No sé la impresión que produciré delante del mundo, pero a mí me parece la de un niño que juega en la playa, y de vez en cuando encuentra una piedra más redonda que de ordinario, o una concha más hermosa que de ordinario, mientras que el gran océano de la verdad permanece sin desvelar a sus ojos».