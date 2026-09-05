Ceuta y el Rey

Pocas veces ha salido de la boca de Óscar Puente una verdad tan cierta como ésta: «Es el Gobierno el que decide la agenda del Rey», ha dicho para justificar la ausencia del Rey en Ceuta. Pese a la opinión de la ministra portavoz: «La Casa Real tiene su propia agenda».

Para que los actos del Rey tengan validez, serán «siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, …» (art. 56.2 de la Constitución).

Son muchos los que critican la no presencia del Rey en Ceuta ante una violación de la integridad territorial de España; quienes así opinan, olvidan que la Corona debe ser la primera en cumplirla para que la institución sea respetada.

Si el Rey simboliza la unidad de España (art. 56), parece obligado que el Gobierno hubiera incluido en su agenda una visita institucional al lugar en el que se ha violado nuestra frontera y la de la UE con una invasión, para reafirmar la integridad del Estado y acompañar a los ceutíes. Una vez más: ¿por qué este Gobierno vive sometido a Marruecos?

Sin embargo, en el año 2017, dos días después del referéndum catalán, que pretendía romper la unidad de España, el Rey hizo una breve y contundente declaración en la que censuró la iniciativa.

El Rey ha asistido a numerosas tomas de posesión de mandatarios de izquierdas y de derechas. Sin embargo, no le incluyeron en la agenda la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona (2020) o la reapertura de Notre Dame de París (2024). La izquierda le criticó por su inasistencia a los actos conmemorativos de la muerte de Franco (2025) y al aniversario de la liberación de París (2019).

¿Bajo qué criterios confecciona el Gobierno la agenda del Rey? Parece que debería atenerse al interés de España; sin embargo, observamos que la pauta unas veces obedece a intereses de partido, en otras podemos sospechar motivos oscuros y, finalmente, desde las escenas de Paiporta, parece que el presidente pretende evitar las aclamaciones al Rey y su protagonismo.

Quienes critican al Rey por su ausencia en Ceuta deberían dirigir sus quejas al Gobierno, porque sus iniciativas se limitan a «arbitrar y moderar»; pretender ampliar su contenido supone dar argumentos a los que tienen como objetivo caminar hacia un período constituyente.