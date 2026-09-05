Opinión | Políticas de Babel
Marruecos lo quiere todo
Acierta Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, cuando dice que las relaciones con Marruecos se deben basar en la buena voluntad y la confianza mutua. Pero el reino Alauita no ha sido leal ni al reino de España ni a nuestro Gobierno, ni antes ni durante el caos provocado por el intento de invasión migratoria. Nuestro Gobierno mostró una dejadez vergonzante, al igual que la Administración marroquí. Todo ello, pese a que ya en julio nuestros agentes de la inteligencia militar, del CNI, de la Policía Nacional, y de la Guardia Civil, al igual que las fuerzas auxiliares y de seguridad marroquíes (la Mehania), y sus agencias de inteligencia interior y exterior, conocían la amenaza.
Marruecos no sólo no hizo nada, sino que parece confirmarse que su gendarmería incluso guio y alentó la violación fronteriza. Actuó de ese modo porque interpreta a Ceuta como territorio propio. Esto es así debido a la existencia de un irredentismo territorial marroquí sobre territorios españoles como Ceuta y Melilla, y sobre las denominadas plazas de soberanía española; es decir, las Islas Chafarinas (frente a la costa marroquí y próximas a Argelia), el Peñón de Alhucemas, junto a los islotes de Mar y Tierra, y el Peñón de Vélez de la Gomera. Además, ahí está también Perejil, e incluso Canarias.
En cuanto a Ceuta y Melilla, varios ministros marroquíes insisten en que constituyen un «derecho histórico y geográfico» de Marruecos, y plantean un mecanismo de diálogo con el Gobierno español. Rabat insiste, desde su independencia en 1956, en que Ceuta y Melilla son territorios ocupados o vestigios coloniales, por lo que su soberanía debe ser transferida a Marruecos; todo ello pese a que no figuran en la lista de la ONU de territorios no autónomos susceptibles de descolonización. También es real y oficial la reivindicación marroquí sobre Chafarinas, Alhucemas y Vélez de la Gomera; territorios considerados «parte integrante» del Reino de España, pero que, en tanto que espacios deshabitados o de naturaleza militar, según Rabat, deben admitir más discusión doctrinal.
Por su parte, el valor estratégico y simbólico del islote de Perejil es innegable, como pudimos ver en julio de 2002, cuando fuerzas marroquíes lo ocuparon, y España respondió con la operación Romeo-Sierra, desalojándolo. La mediación estadounidense propició un statu quo ante; es decir, un régimen especial de no ocupación semejante al previo a la controversia, y sin presencia permanente de ninguno de los dos países en un islote cuya soberanía resulta más ambigua y controvertida. Finalmente, algunos mapas y discursos nacionalistas hablan del llamado «Gran Marruecos», e incorporan a Canarias como un «territorio a recuperar». Pero las reivindicaciones oficiales del Estado marroquí sobre la soberanía del archipiélago canario son más leves. Lo que sí es real, y quizá más relevante, es el conflicto que pueda surgir sobre los espacios marítimos ricos en petróleo y gas entre Canarias, Marruecos y el Sáhara Occidental.
Además, Rabat aprobó legislación marítima que solapa zonas atlánticas sobre la plataforma continental y áreas como el monte submarino Tropic, que esconde grandes reservas de tierras raras, telurio, cobalto y otros minerales estratégicos. Lo cierto es que, sabiendo esto, sorprende que Pedro Sánchez señale a Rusia, a Israel, y a esa supuesta «internacional ultraderechista», mientras exculpa a Marruecos de cuanto ha ocurrido en Ceuta. Dadas las circunstancias, sólo queda descubrir qué le debe Sánchez al país alauita, o qué le prometió Mohamed VI, para adoptar semejante actitud de sumisión a Rabat.
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