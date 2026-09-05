Marruecos lo quiere todo

Acierta Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, cuando dice que las relaciones con Marruecos se deben basar en la buena voluntad y la confianza mutua. Pero el reino Alauita no ha sido leal ni al reino de España ni a nuestro Gobierno, ni antes ni durante el caos provocado por el intento de invasión migratoria. Nuestro Gobierno mostró una dejadez vergonzante, al igual que la Administración marroquí. Todo ello, pese a que ya en julio nuestros agentes de la inteligencia militar, del CNI, de la Policía Nacional, y de la Guardia Civil, al igual que las fuerzas auxiliares y de seguridad marroquíes (la Mehania), y sus agencias de inteligencia interior y exterior, conocían la amenaza.

Marruecos no sólo no hizo nada, sino que parece confirmarse que su gendarmería incluso guio y alentó la violación fronteriza. Actuó de ese modo porque interpreta a Ceuta como territorio propio. Esto es así debido a la existencia de un irredentismo territorial marroquí sobre territorios españoles como Ceuta y Melilla, y sobre las denominadas plazas de soberanía española; es decir, las Islas Chafarinas (frente a la costa marroquí y próximas a Argelia), el Peñón de Alhucemas, junto a los islotes de Mar y Tierra, y el Peñón de Vélez de la Gomera. Además, ahí está también Perejil, e incluso Canarias.

En cuanto a Ceuta y Melilla, varios ministros marroquíes insisten en que constituyen un «derecho histórico y geográfico» de Marruecos, y plantean un mecanismo de diálogo con el Gobierno español. Rabat insiste, desde su independencia en 1956, en que Ceuta y Melilla son territorios ocupados o vestigios coloniales, por lo que su soberanía debe ser transferida a Marruecos; todo ello pese a que no figuran en la lista de la ONU de territorios no autónomos susceptibles de descolonización. También es real y oficial la reivindicación marroquí sobre Chafarinas, Alhucemas y Vélez de la Gomera; territorios considerados «parte integrante» del Reino de España, pero que, en tanto que espacios deshabitados o de naturaleza militar, según Rabat, deben admitir más discusión doctrinal.

Por su parte, el valor estratégico y simbólico del islote de Perejil es innegable, como pudimos ver en julio de 2002, cuando fuerzas marroquíes lo ocuparon, y España respondió con la operación Romeo-Sierra, desalojándolo. La mediación estadounidense propició un statu quo ante; es decir, un régimen especial de no ocupación semejante al previo a la controversia, y sin presencia permanente de ninguno de los dos países en un islote cuya soberanía resulta más ambigua y controvertida. Finalmente, algunos mapas y discursos nacionalistas hablan del llamado «Gran Marruecos», e incorporan a Canarias como un «territorio a recuperar». Pero las reivindicaciones oficiales del Estado marroquí sobre la soberanía del archipiélago canario son más leves. Lo que sí es real, y quizá más relevante, es el conflicto que pueda surgir sobre los espacios marítimos ricos en petróleo y gas entre Canarias, Marruecos y el Sáhara Occidental.

Además, Rabat aprobó legislación marítima que solapa zonas atlánticas sobre la plataforma continental y áreas como el monte submarino Tropic, que esconde grandes reservas de tierras raras, telurio, cobalto y otros minerales estratégicos. Lo cierto es que, sabiendo esto, sorprende que Pedro Sánchez señale a Rusia, a Israel, y a esa supuesta «internacional ultraderechista», mientras exculpa a Marruecos de cuanto ha ocurrido en Ceuta. Dadas las circunstancias, sólo queda descubrir qué le debe Sánchez al país alauita, o qué le prometió Mohamed VI, para adoptar semejante actitud de sumisión a Rabat.