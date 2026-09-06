Viaje de Felipe VI a las ciudades autónomas

Como respuesta al intento de invasión migratoria acaecida en nuestra Ciudad Autónoma de Ceuta, primero, el Gobierno, a través del propio presidente, habló de un “ataque a la integridad territorial de España”. Luego el relato y el discurso fueron modificados; y, tras varias semanas, se exculpó a Marruecos; algo en lo que insistió el propio ministro Grande-Marlaska. Pero hace apenas unos días, el ministro del Interior envío una carta al director general de la Policía Nacional diciendo que no sabía nada, y que el revelador informe de la Comisaría General de Extranjería debía haber sido “comunicado al Consejo de Seguridad Nacional para tomar las medidas pertinentes”. Aunque ahora trate Marlaska de tergiversar el informe y blindarse penalmente, la descoordinación entre los ministros de Sánchez es tan evidente como habitual; al igual que las invenciones en las que incurre el Ejecutivo.

Ahora ya tenemos indicios de que la invasión de Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes; y un hecho tan grave constituye un nuevo motivo para la presencia de Felipe VI en Ceuta y, quizá también, en Melilla. Lo contrario sería hablar de colaboracionismo y connivencia; es decir, de una actitud cercana a la “traición”, parecida a la adoptada por La Moncloa. Y más sabiendo que el fin último del Gobierno de Rabat es la obtención de la soberanía sobre Ceuta y Melilla, o, al menos, la apertura de un mecanismo de diálogo sobre la cuestión. Urge pedir explicaciones al reino Alauita sobre la invasión promovida el 30 y 31 de julio. De lo contrario, quedaría demostrado que algo se está negociando entre bambalinas entre Pedro Sánchez y Mohamed VI.

Si, aun siendo Marruecos tan dependiente logística, comercial y económicamente de España, necesitando nuestro aporte eléctrico y energético, y teniendo nuestro país un PIB diez veces superior, y un músculo armamentístico envidiado por Rabat, Pedro Sánchez tardó tanto tiempo en aceptar una futura visita de Felipe VI a Ceuta y Melilla, sólo podemos concluir que la debilidad y la marginación de nuestro Ejecutivo en la UE (por nuestras reformas migratorias), en la OTAN (por nuestro escaso gasto en Defensa), y frente a Estados Unidos e Israel (por la inquina de Sánchez hacia ellos), lo mantienen paralizado ante un Mohamed VI reconciliado con Francia, y aliado con Washington y Tel Aviv a través de los Acuerdos de Abraham.

El rey Felipe VI visitó Marruecos oficialmente en dos ocasiones. La primera vez al mes siguiente de subir al trono. Fue el 14 y 15 de julio de 2014. Se trataba de su primer “viaje de Presentación” al extranjero. La segunda, el 13 y 14 de febrero de 2019. En aquella ocasión ya como “viaje de Estado”. Pues bien, el hecho de que Marruecos celebre elecciones legislativas el 23 de septiembre, o que la presencia de nuestro Monarca pueda provocar en el país magrebí un sentimiento nacionalista, o una tensión diplomática semejante a la surgida tras el viaje de Juan Carlos I a Ceuta y Melilla el 5 y 6 de noviembre de 2007, dados los informes que atesora la Audiencia Nacional y el Ministerio Fiscal sobre lo ocurrido en Ceuta, opino que la presencia de Felipe VI en nuestras ciudades autónomas resulta más oportuna y necesaria que nunca. De momento, ya sabemos que Camilo Villarino, jefe de la Casa del Rey desde febrero de 2024, y antiguo funcionario de la embajada española en Rabat, es quien organizará con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la esperada visita. Ojalá así sea; porque anunciarla pronto hasta sería bueno para contrarrestar esas reivindicaciones territoriales que se preparan en Marruecos para el próximo 20 de septiembre. n

Profesor universitario