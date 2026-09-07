El gran acuerdo petrolero de Venezuela

El convenio petrolero anunciado entre Estados Unidos y la República Bolivariana de Venezuela no ha dejado indiferente a nadie. La polémica está servida en el que ha sido catalogado por Donald Trump como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”. Lo cierto es que son muchas las dudas que genera, debido a la poca información con la que contamos. Quizá por eso tanto la fragmentada oposición al régimen chavista, como la diáspora venezolana, han manifestado sus recelos. Y no es para menos; sobre todo sabiendo que son aquellos mismos que contribuyeron al expolio de los recursos del país, incluida esa Faja del Orinoco y esos campos alrededor del Lago Maracaibo que ahora se rifan, los que dirigen unas negociaciones para, supuestamente, regenerar una industria que ellos mismos se encargaron de destruir.

Además, lo hacen de espaldas al pueblo; y, por tanto, sin el debido consenso social. A mayores, cuesta aceptar que tomen semejante decisión unilateral aquellos que, se entiende, permanecen en el Gobierno de Venezuela de manera “interina”; es decir, hasta que se lleve a cabo la “transición” prometida. Y es que sólo bajo condiciones de libertad y democracia deberían firmarse pactos, tratados o acuerdos programados para estar vigentes durante décadas. En el caso del actual pacto petrolero, hasta “25 años prorrogables”. En otras palabras: quien ocupa de manera ilegítima el Palacio de Miraflores, acaba de comprometer a todo un pueblo, y sin el visto bueno de las urnas, a ceder unos recursos que sólo a los venezolanos pertenecen. Ni siquiera tranquiliza saber que el consorcio estará coordinado por el venezolano Alejandro Betancourt, líder de la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP), e investigado en Suiza y España por formar parte, presuntamente, de una organización encargada de blanquear miles de millones de dólares “desfalcados a la petrolera estatal PDVSA” (Petróleos de Venezuela, S.A.).

Las negociaciones han sido ya catalogadas como “opacas”; gestadas en apenas ocho meses, tras la intervención militar del 3 de enero que puso fin al despótico y errático liderazgo de Nicolás Maduro. Pero es que son hasta 17 yacimientos, y unas reservas calculadas en 65.000 millones de barriles, lo que incluye una concesión a EE.UU. que, a modo de empresa privada, controlará prácticamente la mitad de la inversión. Se calcula que todo ello constituye el 25% de las reservas del país caribeño. Este acuerdo, además, acelerará la salida de Venezuela de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Caracas “vende” este acuerdo como una oportunidad para “recuperar y reconstruir infraestructuras estratégicas para el desarrollo de la industria de los hidrocarburos”. También apunta Delcy Rodríguez al “desarrollo nacional, la generación de empleos, el aumento de los salarios, y el bienestar global del pueblo”.

Sin embargo, está claro que esta “transformación” llevará años; atañe al patrimonio nacional; carece de una situación legislativa estable; y no cuenta con la legitimidad popular. Además, María Corina Machado advierte que son más y diversas las necesidades del país. Por su parte, J. D. Vance y el propio Trump aseguran que esta operación comercial bajará los precios de los combustibles en EE.UU., fortalecerá el suministro de petróleo estadounidense, y actuará como escudo ante crisis como la de Irán. En todo caso, toca esperar y ver si esta iniciativa redunda en el progreso venezolano, o se trata de una cortina de humo para alimentar el ego de Trump e insuflarle apoyo de cara a las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre.