Fenollera, en la USC

El pintor José María Fenollera Ibáñez (Valencia, 1851 - Santiago de Compostela, 1918) desarrolla su labor artística en Galicia a partir de 1887. Su magisterio es ciertamente tan relevante como su obra, desarrollada en múltiples líneas. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago, entidad con la que tuvo una larga y fecunda relación, cuenta con un buen número de retratos de su autoría.

Su quehacer, por 1906, para el Paraninfo de la Universidad de Santiago ha sido, desde siempre, especialmente, resaltado y reconocido. Ahora, ciento veinte años después, se ha establecido un acuerdo -ciertamente ejemplar y beneficioso para ambas partes- entre determinados miembros de la familia de Fenollera y la Minerva compostelana para que una parte, muy significativa, de su obra, que estaba en manos de quienes fueron sus herederos, se conserve en la actual facultad de Geografía e Historia, sita en el edificio que, en origen, sirvió, como espacio principal, a la Real Universidad Literaria de Santiago y en la que se incluye el citado Paraninfo como parte muy relevante de la misma.

En las aulas doce, trece y quince, así como en el despacho del Decano – en su día, del Rector-, se distribuye este importante fondo, realizado con singular acierto, debido al buen hacer de los componentes del área de Cultura de la USC y al propio Decanato. Se trata de cuadros de diversos tamaños y variadas temáticas, todas ellos catalogados por Alfonso Fernández-Cid Fenollera, nieto del pintor, que dedicó una parte de su vida a la puesta en valor de la labor de este artista.

Esta nueva ubicación es, en líneas generales, un lugar comúnmente compartido por alumnos y profesores al que también puede accederse, si así se considera, y en horarios determinados, por quienes quieran contemplar tal fondo que adquiere un mayor sentido si se valora en paralelo a lo que el Paraninfo contiene en relación con este pintor. De esta manera aquello que formaba parte de colecciones privadas está ahora en un espacio universitario, a mostrar, igualmente, desde el Museo Virtual da USC, como también la Sociedad Económica enseña sus fondos pictóricos de similar manera.