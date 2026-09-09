Importancia de las fiestas medievales

¿Las fiestas medievales suponen una nostalgia del pasado? No, porque no se puede tener nostalgia de aquello que no se ha conocido ni vivido tal como fue. Entonces, ¿qué suponen ? Una revalorización de su importancia a partir de estudios, investigaciones y publicaciones; y desde la subjetividad entran el entusiasmo, la ensoñación y la voluntad. Por supuesto se debe a la iniciativa de un grupo de estudiosos y de historiadores locales que han puesto a funcionar y ser representada, de alguna manera, una parte interesante de su historia. Después de una inauguración vienen las repeticiones, siempre gratas y creativas, y llevadas acaso a una perfección, lo que conduce al éxito y a la concurrencia (cada vez mayor). De fondo laten las siguientes series: un alejamiento si quiera temporal de las tecnologías, móviles y demás, y su desencanto. Lo que interesa ahora son las presencias vivas, en la mesas, todos vestidos de época en la comilona amical. También supone una manera directa de olvidar problemas y preocupaciones, y el vino, bien usado, contribuye a ello. Un desencanto total a la situación política actual también es un motivo para olvidar y entregarse a este evento, que seguro cambia el estado psíquico. También las insatisfacciones de la sociedad de consumo. Cierto que también vuelven recetas medievales científicamente investigadas en una degustación multisecular. Sería interesante establecer diferencias entre el Carnaval y las Fiestas Medievales. El Carnaval admite, y en él se ve, la variedad, la diferencia, la ocurrencia, los caprichos, las posibilidades de cada cual, lo grotesco popular, espontáneo, véanse las máscaras y los «caretos», e influyen las costumbres regionales , léase Tras–Os Montes y Verín y Laza. En estas Fiestas Medievales se trata de usar sólo trajes de época, en mujeres y hombres, a lo que se suman danzas y cantos medievales e instrumentos ( zanfonas…). Aparece la resurrección de una moda multisecular con cánones atractivos. Existen allí las normas de una moda que se multiplica en cada individualidad. Las clases sociales en estas fiestas también vuelven a distinguirse, a practicarse, pero de una manera sutil, como casual, y con motivo de esta celebración, así como también se exhiben status sociales y de poder que en la realidad cotidiana no se poseen.

Desfilan tocados, y también calzones adornados ; desfilan juglares, y también eclesiásticos… Muchos ciudadanos y ciudadanas que en la calle pretenden distinguirse de los demás por su vestimenta y elegancia, como señal clara de su origen, repiten vestimenta de otros siglos. Y aquí viene lo anticonvencional que aparece justo en estas Fiestas: maneras directas de transgresión sexual, atrevidas, desenvueltas; la sátira con su punzón, ataques a instituciones que no funcionan, simplemente; irreverencias contra hipocresías y flaquezas sociales. Danzas surrealistas de los saltimbanquis nuevos. De paso que transcurre la diversión surge una didáctica como una manera de desaprobar lo establecido.

Es de justicia citar las ciudades y localidades donde se celebran estas Fiestas Medievales. Inaugura el tema Rivadavia: «Festa da Estoria»; le siguen, sobre todo, Betanzos, Noia , Mondoñedo, Pontevedra, A Coruña «Ciudad Vieja». Y tómese nota de que todas poseen un casco medieval restaurado y cuidado debidamente, de manera que arquitectura y representación van coincidentes. Presencia estética y conductas movientes coexisten por el mismo espacio. Dos conclusiones fecundas surgen de todo esto: visitar con gozosa atención todos los castillos medievales de Galicia (en tanto se pueda), así como los monasterios y conventos, y volver a la Edad Media a través de su Literatura (riquísima), su Filosofía (interesantísima), y su Arte (potentísimo). Ello provocará seguro una alegría necesaria, como defensa a muchas actualidades. Sería seguro como una prolongación al buen sabor de boca que dejaron estas celebraciones, y ahora en un buen restaurante cercano a ese monasterios o a ese castillo que asombra y anima a seguir caminando en todos los sentidos.