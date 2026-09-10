Opinión | Negro sobre branco
Difícil de entender
Hai empresarios gandeiros interesados en recuperar razas de gando vacún autóctono. Son, en concreto, as razas cachena, limiá, vianesa, caldelá e frieiresa. Como afeizoada que son a todo o que hai no meu país, levei unha boa alegría, xa que forman parte dunha gandaría con características proprias e mesmo singulares. Quen non pensou, mirando unha cachena que nos observa desde o seu orgullo, de ser única e non domesticada de todo? Hai constituída unha asociación para fomentar a súa crianza sustentábel e evitar a desaparición. Dáse por feito que a raza rubia galega non se encontra en perigo de desaparición, estando protexida por un control de identidade no seo dunha asociación que xestiona o carnet oficial da raza rubia galega. Tamén hai, xa para o produto cárnico, tenreira galega, unha IGP (Indicación Xeográfica Protexida), denominación voluntaria desta clase de carne orixinada na raza rubia galega e para se referir exclusivamente a animais sacrificados con menos de 10 meses, desas características de raza e orixe.
É coñecida a sona, demanda e recoñecemento comercial que reúnen as carnes de vacún que proceden de explotacións galegas. Nos mellores restaurantes de todo o Estado saben, recoñecen e, se poden, serven, tenreira galega ou vaca galega. Saben, mais é frecuente que só o citen verbalmente, que non figure nas cartas, ou que se oculte a procedencia. Pero é sabido e recoñecido, mesmo en declaracións aos medios de comunicación dos chefs máis afamados ou mediáticos. Tamén é certo que deberíamos diferenciar entre cociñeiros e “cociñadores” de bocadillos, chamados tamén hamburguesas. A nosa carne merece outro trato. Claro que, para empezar, os primeiros que temos obriga de mellor trato con nós, non son outros, somos nós mesmos. Por comezar: imaxinemos que o champagne que ten unha das DOP (Denominacións de Orixe Protexida) máis antiga e controlada en todo o mundo, tivese a ocorrencia de se denominar en lugar de champagne outro nome vulgar calquera. Perdería algunha das características que consolidaron ese produto, até o ponto de que o único nome utilizado no mundo é unha adaptación de champagne a cada idioma. As características están ben marcadas para garantir a súa irremprazabilidade: a terra ( no noso caso a dos pastos, o clima e as condicións xeomorfolóxicas galegas); en segundo lugar, o saber facer no coidado do gando e das súas condicións de vida; e en terceiro lugar, o seu rol simbólico de pertencer, e mesmo representar, no imaxinario colectivo o papel da vaca rubia. E vai e chaman “ternera gallega”. O dito, mal empezamos. Unha característica de irremprazabilidade comeza polo nome. Lembremos: o dereito ao nome proprio comeza como direito humano universal e seguiuse nas denominacións comerciais como prolongación do dereito a unha identidade propria dos produtos elaborados por nós, neste caso, coa especificidade que diciamos arriba. Ese primeiro paso podería ir continuado doutro de termar firmemente das condicións de comercialización, venda, diferenciación e marca do produto que chega ao mercado. Precisamente, o feito de ter o nome exclusivamente en galego permitiría asociar de maneira exclusiva produto, nome e marca. Sostemos, por tanto, que o feito de se denominar en galego non só non é unha barreira senón un pasaporte cara á exclusividade e por tanto mellora da situación comercial. Tamén do prezo, claro que si. O bon produto hai que aprezalo pagando un prezo superior a calquera outro non controlado.
É difícil de entender que, hoxe coñecido o papel das marcas no comercio, aínda non aprenderamos: a exclusividade comeza polo nome e polo noso aprezo.
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