A ver si me entero

La autoridad judicial dice que va a investigar en qué medida los acontecimientos acaecidos en Ceuta representan un ataque a la soberanía territorial de España. Concretada de ese modo la intención de la jueza doña María Tardón, de cuya cualificación e independencia no dudo, faltaría más, yo, que carezco de las dos, me atrevo a preguntar si con eso se trata de dilucidar una cuestión judicial u otra estrictamente política. Si fuese del primer tipo, entiendo la intención de la jueza, pero si es del otro, en absoluto.

Pongamos por caso que un tribunal español, después de haber sometido al ineludible juicio el asunto, concluye que, efectivamente, se ha producido el dicho ataque. ¿Quién es el delincuente? España, contra sí misma, no parece ni razonable ni posible, ni siquiera mediando la loca acusación de traición contra el presidente del Gobierno. ¿Entonces quién, Marruecos? ¿Sí? Si así fuese, todavía habría lugar a más preguntas: ¿Un tribunal español tiene competencia para enjuiciar a un país extranjero, país, eh, no solo ciudadano? Si así fuese y hubiese condena, ¿cuál podría ser la condena y dónde y cómo se cumpliría el castigo?

De las respuestas a esas preguntas dependería el reconocimiento de la procedencia de que una jueza española abra o cierre una causa sobre los sucesos ceutíes. Aún por encima, si se le negase, no quedaría más remedio que señalar la intencionalidad política de su actuación, lo que puede que aún resultase peor para la cualificación e independencia de su actuación. O también puede ser que solo se evidencie mi poca sapiencia. ¡Ojalá que nada más sea esto!

De lo de la traición ya ni quiero hablar, para no incurrir en mala educación. En privado, con el léxico descontrolado, sí que lo hago, pero aquí no.