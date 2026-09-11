La IA y la torre inclinada de PISA

Mientras asistimos a un septiembre muy caliente por el clima, pero no sólo, como por otra parte ya estaba previsto, la inteligencia artificial sigue su curso febril, y ahora ha salido un investigador de Anthropic, recién dimitido, diciendo que “la IA puede matarnos a todos antes de 2030”. Lo dice como si, tras dimitir, se hubiera quitado un peso de encima. Había síntomas de que viajábamos hacia la extinción, o hacia la nadería neuronal. En realidad, hay síntomas cada día. Pero no esperábamos que la cosa fuera tan rápida. Muchos han acusado al tal Jacob Coxon, el dimitido de Anthropic, de ser un poco apocalíptico, pero quién no lo es con semejante panorama. O eres integrado, como los circuitos, o eres apocalíptico a poco que te fijes en esta loca deriva.

Ya hace un par de años Rosa Montero, que es autora de distopias futuristas, me dijo que estaba asustadísima, porque ella habla mucho con científicos de campos diversos, y, con lo que se iba sabiendo, temía que la IA, en cuanto pudiera, tomaría sus propias decisiones. Ahora vienen esos científicos de la cosa a corroborarlo. Dice Coxon que se lo ha oído a directivos tecnológicos en la intimidad, pero sólo en la intimidad. “Que no salga de aquí”, habrán dicho. Imagino a esos nuevos exploradores de la inteligencia deseando ser los primeros, llegar al descubrimiento del porqué de la existencia, aunque sea a costa de cargársela. Yo entiendo que las grandes empresas siempre se basaron en la ambición y el deseo, en un punto de locura, quizás. Pero ojo con la ambición desmedida de los humanos, que no tiene buenos precedentes. Hay líderes que carecen de filtros en lo tocante a la ambición. Hay una carrera feroz en esto de la IA, como la hubo en todos los descubrimientos. Puede ser una maravilla para el progreso o puede matarnos.

O ambas cosas. Hubinger, ex jefe de Coxon, leo en los papeles, corroboró que en los próximos años el peligro de autodestrucción de la humanidad es alto, incluso superior al diez por ciento. Parece que los modelos de IA se autocorregirán para mejorar (que puede ser empeorar, para el género humano), en una feroz espiral hasta el infinito y más allá. Y quizás se vuelvan imparables. Hace tiempo que existe un reloj que marca los segundos que nos separan en cada momento del colapso mundial, por ejemplo, a causa de una guerra atómica. Como si fuera una espada de Damocles. Ahora tenemos el tema de la destrucción por los desastres naturales. Sin desdeñar el caldo de cultivo de la gran estulticia global, que algunos líderes trabajan con encono.

Demasiadas amenazas. Demasiada velocidad. Pero si la IA logra atajar grandes enfermedades en tiempo récord, pensaremos otra cosa (si es que nos da tiempo antes de destruirnos, claro). También se han puesto con los enigmas matemáticos, que molan, no se sabe si para practicar o para marcar territorio. Mientas Coxon, ex de Anthropic, nos decía que la IA puede matarnos, una de las empresas señeras de la competencia, OpenAI, anunció que había resuelto uno de esos Problemas del Milenio seleccionados por el Instituto Clay de Matemáticas. En fin, no sé. Yo sólo hago crucigramas. Pero había dos españoles trabajando en esto, y, al parecer, sus avances pudieron servir para alimentar el proceso desarrollado por la inteligencia artificial. Todo propende a la confusión. Y la autoría científica empieza a complicarse.

Mientras el oleaje sigue en torno al vértigo de la IA, se publica el informe PISA. Una torre inclinada, cada vez más. La IA puede haber resuelto conjeturas muy tochas, pero nuestros alumnos, dice el famoso informe, se dan un batacazo, sobre todo en comprensión lectora y matemáticas. A ver si vamos a hacer un pan como unas tortas, queridos (algunos dicen ‘como unas hostias’, que también vale). Yo creo mucho en la altura de nuestro gremio educativo, pero quizás los hábitos han cambiado. Ya hay una lucha en marcha contra las pantallas y contra el uso poco menos que compulsivo de las redes sociales, pero me temo que se ha perdido mucho tiempo. No soy nada tecnófobo, lo digo siempre. Sin embargo, o se lee, o nos vamos al carajo. Si. Leer no nos hará mejores, como decía la Pombo aquella, pero no leer sí nos hace infinitamente peores. Estas ideas autoritarias y poco democráticas que se expanden hoy en día, ¿tendrán que ver con todo esto? Pues no lo descarten. Porque muchos promueven la ignorancia, que les conviene. Y el ataque a los intelectuales. Bien conocida es la frase cervantina: “el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”. Dicen que los alumnos españoles son, junto a los de Malta, los que más usan la IA. En fin. Podrá ser el cielo o el infierno, pero seguirá ahí, porque también es la gran ambición. Y a buen seguro, es un gran negocio. Y habrá que integrarla en la educación, no lo duden. Pero si nos va a matar (acabo de leer ahora mismo que Anthropic frenó “posibles intentos de crear armas biológicas con su IA”), que al menos nos encuentre leyendo. Leer es sinónimo de resistencia y de libertad. Leer libros y más libros. Hasta el final.