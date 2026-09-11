Solo ver nada

Los últimos años, el 10 de septiembre se celebra en todo el mundo la jornada en prevención del suicidio. El teléfono de la esperanza este año lanzó la campaña ‘Cuando solo ves... nada’ con el objetivo de hablar de dos realidades. Por un lado, lo que vive una persona en crisis y como el sufrimiento intenso que percibe puede hacer que vea cada vez menos alternativas, y por otro lado, el entorno de la familia, del trabajo o de los amigos, que a veces no ven nada a causa de las falsas creencias que se tienen sobre el suicidio que dificultan detectar el sufrimiento y las señales para preguntar y acompañar a tiempo. Siempre se debe tener en cuenta que las personas que quieren llevar a cabo el suicidio lo que quieren es acabar con el sufrimiento no con su vida.

Una manera de estar ayudar a la persona que piensa en suicidarse es estar cerca de ella y disponible para escucharla. No favorecer para que tenga la sensación que es una carga para la familia o para los amigos. Escuchar no es decirla que no se debería sentir así y que lo que va a hacer es un error. Decir eso se va a entender como si se despreciasen sus sentimientos y su sufrimiento. Ayudar, tampoco es pensar que tenemos que hacer algo para resolver el problema, por extraño que parezca. Cuando se necesita que le escuchen, no se pide que hagas o digas algo, sino simplemente que escuches.

Aceptar el simple hacho que sienten lo que sienten, por irracional que parezca y no intentar convencer que su actitud no es correcta, es una manera eficaz de ayuda. Dejar que pongan palabras a sus sentimientos expresando su sufrimiento y no dejándolo en su interior. Es así, cuando quizás pueden ver que alguien les comprende lo cuál significa un nexo de unión a la vida.

Una parte importante de la prevención del suicidio es intervenir lo antes posible, por lo tanto, dejarse llevar por creencias como que una tentativa sólo busca llamar la atención o que el suicidio es un acto impulsivo, o que hablar del suicidio incentiva a cometerlo, puede tener consecuencias desafortunadas.

Las personas con ideas o crisis suicidas así como suicidios en curso, pueden llamar al 024 o al teléfono de la esperanza 717003717 donde serán atendidas por personas formadas para una ayuda efectiva. También pueden acudir a su centro sanitario o hospital. El teléfono de la esperanza es una ONG que lleva funcionando desde hace más de 50 años, con sede en 29 ciudades españolas, en Galicia su sede esta en Santiago de Compostela.

Además de atender las llamadas 24 horas los 365 días al año, organiza cursos de formación sobre autoconocimiento y desarrollo personal así como de prevención del suicidio. En las provincias de A Coruña y Lugo es donde relativamente entre su población se dan más suicidios. Sin embargo, son de las que menos llamadas se reciben. Quizás porque los gallegos y gallegas son más tímidos para exteriorizar lo que sienten en su interior.