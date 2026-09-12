Un 11 de septiembre que cambió el mundo

El 25º aniversario de los terribles atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, el Pentágono y Shanksville constituye una efeméride que trasciende el merecido homenaje a la memoria de las víctimas y de los héroes que los sufrieron, para constituir un momento más que propicio desde el que evaluar hasta qué punto aquel fatídico martes transformó en todo el mundo, y durante el primer cuarto del siglo XXI, la política internacional, la lucha antiterrorista y las estrategias de seguridad global. Cuatro aviones comerciales secuestrados por 19 miembros de Al Qaeda (los vuelos American Airlines 11 y United Airlines 175 contra las torres del World Trade Center; el American Airlines 77 en el Pentágono; y el United Airlines 93 cerca de Shanksville, Pensilvania, pero que tenía como objetivo La Casa Blanca o el Capitolio en Washington), así como las 2.977 víctimas mortales (además de los terroristas), impactaron no sólo en suelo estadounidense, sino también en el corazón del conjunto de la sociedad mundial.

Aquel fatídico día, 343 miembros del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), 23 agentes del Departamento de Policía también de Nueva York (NYPD), y 37 miembros de la Autoridad Portuaria de Nueva Jersey y Nueva York (Port Authority Police), además de miles de civiles, perdieron la vida de una manera tan injusta como inmerecida. Desgraciadamente, las consecuencias de aquel cobarde ataque terrorista todavía se pueden sentir hoy, como se desprende del World Trade Center Health Program; un programa de salud que supervisa a más de 150.000 personas afectadas por dolencias y compensaciones relacionadas con el 11-S, y que abarcan, desde problemas asociados a la salud mental, hasta lesiones y afecciones incluso cancerígenas, y fallecimientos relacionados con la exposición al humo, al polvo y al aire tóxico.

El resultado ya lo conocemos: George W. Bush declaró la Guerra Mundial contra el Terror; Afganistán fue intervenido militarmente durante dos décadas para destruir a Al Qaeda y derrocar al régimen talibán que le daba cobijo (eso sí, hasta el 15 de agosto de 2021, en que los talibanes volvieron al poder); el artículo 5 de la OTAN fue activado por primera vez como acción de defensa colectiva; Irak fue invadido de manera tan preventiva como precipitada en 2003; Guantánamo recuperó un protagonismo polémico desde el punto de vista de los derechos humanos; Washington creó el departamento de Seguridad Nacional; decenas de hijos e hijas de los bomberos y los policías fallecidos se unieron profesionalmente a las fuerzas de seguridad y a los servicios de emergencias; la ley USA Patriot Act priorizó los controles, los servicios de inteligencia y la seguridad frente a las libertades civiles; Osama bin Laden fue abatido en Pakistán el 2 de mayo de 2011; y billones, billones de dólares se siguen destinando hoy día a la lucha antiterrorista dentro y fuera de EE.UU.

Como vemos, el 11-S marcó un antes y un después en la política internacional, en la historia de EE.UU., y en la vida, la mentalidad y los temores de cientos de millones de familias de todo el mundo. Pero lo más duro es ver cómo al trauma humano debemos añadir la fuerte división social y política con la que llegó EE.UU. a este triste aniversario; con un Trump dándose un baño de masas en una convención para recuperar músculo electoral en Dallas (y ausente en la ceremonia de la Zona Cero); y el alcalde republicano de entonces, Rudolph Giuliani, criticando y acusando de colaboracionismo y desprecio a los valores occidentales al hombre que hoy ocupa su cargo, el demócrata Zohran Mamdani. Una pena.