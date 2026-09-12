Alemania, cuando el pasado se cuela en el presente

Ulrich Siegmund, lo repitió la noche del triunfo electoral de su partido AfD en Sajonia-Anhalt: “Wir holen uns unser Land Zurück”, literalmente, “estamos recuperando nuestro país.”

La idea va calando en los electores impulsada por el Zeitgeist, ese espíritu de nuestro tiempo que a la vez trae ecos del pasado. Al leer esa frase me vino a la memoria cuando, con nueve años, descubrí por primera vez Alemania. Pasé tres veranos en un pueblo industrial del norte, en el estuario del Wesser. Con la curiosidad de la infancia, que no juzga y solo quiere saber, escuchaba fascinada las historias de la Segunda Guerra Mundial que me contaba Frau Blum, Tante Irma, que me acogía en su hogar. Las sirenas, las bombas aliadas que mataron a todos sus vecinos de la calle al lado de la suya, Viktoriastrasse, el miedo refugiados en el Keller (el sótano); la llegada de los soldados americanos que le quitaron los perfumes franceses que le trajera su novio, caído en Normandía.

Frente a las angustias de la guerra me relataba lo bien que se vivía con Hitler: podías ir a Helgoland por un marco, me decía, iba a los conciertos de Beethoven a Bremerhaven en la otra orilla del río. Me hablaba con orgullo de su hermano Hans, oficial de las SS caído en Rusia. Me daba miedo su foto con el uniforme y la cruz gamada. Tante Irma seguía viviendo en ese país derrotado, humillado; desconfiaba tanto de rusos como de americanos, “die Russen und die Amerikaner”, decía, pero su bestia negra era Willy Brandt y su Ostpolitik de acercamiento a la RDA y la URSS.

Cuando volví al tercer año, tenía alquiladas una habitación a un ingeniero turco y dos a una familia turca con los que nunca me crucé. No le gustaban los “Gastarbeiter” (trabajadores invitados) que contribuyeron al milagro económico alemán, pero sí su dinero. La RFA los trajo y, hecho el trabajo, contaba con que volverían a Turquía. La mayoría se quedó.

Y esto nos trae al presente. En el programa de AfD está la “remigración”, en concreto la expulsión de los inmigrantes del sector sanitario para que regresen “ciudadanos alemanes que hoy trabajan en el extranjero”. Pero, ¿Quién volvería a trabajar a Sajonía-Anhalt para ganar la mitad de lo que gana en Suiza?, me dice mi colega periodista desde Berlín. Trabajé 19 años con ella en Euronews, jubilada en 2014 volvió al barrio de Adlershof donde vivió durante la RDA. Quiero saber qué piensa la gente de la calle de la victoria de AfD en Sajonia-Anhalt; los análisis sociológicos dicen que se la dieron los abstencionistas, personas que nunca o raramente habían votado, pocos titulados y muchos sin estudios. Lo sabido.

El lunes el limpiador de cristales llegó un poco antes a casa de mi amiga para charlar y tomar café, le dijo que no entendía a sus colegas que quieren votar a AfD “para mostrar lo insatisfechos que están”. Fue un voto visceral sin alternativa -me dice ella- y eso que está en el nombre del partido.

“Cansado de malas noticias? Pues vota AfD” dice el eslogan. Su arrase en Sajonia-Anhalt tumba la teoría del cordón sanitario incapaz de detener el contagio de sus ideas al punto de que el exjuez del Constitucional alemán, Hans-Jürgen Papier ve viable una colaboración con la CDU. A nivel regional -dice- poco importa la postura “problemática” de AfD sobre Rusia, la UE y la guerra de Ucrania, lo que cuenta es la educación y la cultura. De momento.