El éxito de Alternativa para Alemania

La rotunda victoria de Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt constituye un nuevo susto para los partidos tradicionales dentro y fuera del país germano —la AfD ha hundido a la Unión Demócrata Cristiana (CDU), que apenas logra el 17,2% del apoyo popular; y deja en estado todavía más crítico a los socialdemócratas del SPD, con el 9,3%—. Falta ver si, con unos resultados tan abultados, y una participación tan elevada, sigue siendo posible aplicar el típico «cordón sanitario» alemán. Y es que acierta Ulrich Siegmund cuando afirma que el mensaje de las urnas evidencia el «voto de confianza del pueblo» y el «castigo» al resto de fuerzas políticas. Con 39 diputados, se ha quedado a apenas 3 escaños de la mayoría absoluta, obteniendo así casi el 44% de los votos de una participación en torno al 80% (20 puntos más que en 2021).

La fuerza de extrema derecha en el este alemán aspira a extenderse ya de manera federal por todo el país. Su músculo procede de los antiguos abstencionistas, de los desencantados con Friedrich Merz, de quienes desconfían de las élites, de aquellos que se sienten «ciudadanos de segunda» en la Alemania oriental, del 49% de personas en edad de trabajar, del 50% de los hombres (frente al 39% de las mujeres), y de ciudadanos económica y laboralmente inseguros. Estos datos no serían tan impactantes si no estuviésemos hablando de la principal potencia económica y, en breve, también militar de la UE. Fíjense si estaba convencido de la victoria Ulrich Siegmund (quien, por cierto, odia los rescates europeos) que presentó directamente un Regierungsprogramm (programa de gobierno) denominado Vision 2026.

Al igual que en Francia o Italia, la inmigración se ha convertido en el detonante que despierta los recelos de la sociedad europea, que teme que sus valores y su seguridad se sigan deteriorando con las políticas «buenistas» y de «cándido acogimiento» que proponen los partidos escorados a la izquierda e incluso al centro. La AfD plantea una «ofensiva de deportación y remigración» total, acelerando las expulsiones, y revisando incluso la protección concedida a refugiados ucranianos procedentes de «regiones seguras». En Educación, la AfD desea una enseñanza con modelos alternativos; mayor énfasis en la historia, la identidad y la cultura alemana (la denominada «cultura patriótica»); limitación de símbolos como «la bandera arcoíris»; y control del Gobierno sobre los libros de texto que después aplican los Länder, que tienen conferida la competencia educativa.

El partido de Alice Weidel y Tino Chrupalla apuesta por la defensa de la familia tradicional y el refuerzo de la natalidad autóctona (no migratoria) a través de ayudas por nacimiento. Una policía más fuerte para acabar con la inseguridad que genera la delincuencia; la normalización de las relaciones con Rusia; y una política energética menos regulada, más barata, menos climática y más basada en combustibles fósiles, son otras de sus principales propuestas de gobierno. Ahora falta aplicar la aritmética parlamentaria y ver si logra gobernar con el apoyo de la BSW (la Alianza Sahra Wagenknecht – Por la Razón y la Justicia) que, pese a representar a la izquierda más populista y radical, con sólo cinco diputados, comparte con la AfD políticas migratorias y posiciones críticas sobre el apoyo a Ucrania, y será clave para derribar el cordón sanitario y dejar gobernar a Alternativa para Alemania. Más difícil sería llegar a algún acuerdo con los democristianos, pese al varapalo que suponen estos resultados para el canciller conservador Friedrich Merz.