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Opinión | Res Pública

Santiago Lago Peñas

Santiago Lago Peñas

Director do Foro económico de Galicia
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Financiar aos concellos: pragmatismo, diálogo e acento galego

España optou por un modelo singular e non exento de disfuncións na xestión do seu poder local. A Administración central e as autonómicas manteñen competencias solapadas sobre o día a día dos concellos e, fundamentalmente, sobre como estes se financian. Dende a perspectiva da eficiencia e a gobernanza pública, non é un sistema óptimo.

Nun Estado tan descentralizado como o español, tería todo o sentido avanzar cara a unha maior descentralización cara ás Comunidades Autónomas. Iso permitiría que tanto a regulación como os mecanismos de apoio e o sistema de financiamento se adaptasen á realidade demográfica, territorial e socioeconómica de cada territorio. É o modelo que rexe nos países federais de referencia cos que compartimos grao de descentralización, como Canadá, Australia, Estados Unidos, Alemaña ou Suíza.

Porén, non é previsible que vaia haber un axuste constitucional nesta materia a curto ou medio prazo. Por iso, cómpre ser pragmáticos, o que pasa por tomar como punto de partida o marco estatal común e aprobar leis e implementar solucións financeiras que fagan que o resultado final encaixe coas nosas necesidades e preferencias específicas. En particular, a participación dos municipios nos ingresos autonómicos —unha ferramenta financeira na que Galicia estivo entre as pioneiras— precisa ser revisada a fondo para acadar eses obxectivos. Por exemplo, se consideramos que un concello debera ter un 10% máis de recursos por habitante que outro polas súas maiores necesidades, o que teremos é que calcular as contías a transferir dende a Xunta a un e ao outro para que os recursos finais do primeiro concello rematen sendo ese 10% superior.

Para chegar a bo porto non hai atallos: requírese un debate técnico previo, rigoroso e desapaixonado, e acordos políticos amplos. Co obxectivo de propiciar ese espazo de encontro, o centro IDEAGOV da Universidade de Santiago de Compostela organiza o vindeiro venres no Pazo de Mariñán unha xornada patrocinada pola Deputación da Coruña. Nela participarán responsables da Xunta de Galicia, da propia Deputación, dos municipios, da FEGAMP e algúns dos mellores expertos españois na materia.

Debemos aproveitar que en Galicia mantemos aínda unha capacidade real para o diálogo e a procura de consensos políticos e sociais, fronte á intensa e paralizante polarización política que hoxe vemos en España. Xa o demostramos no asunto do absentismo laboral, onde Xunta e axentes sociais foron quen de acadar un valioso acordo en agosto que servirá de modelo para o resto do Estado. Agora podemos repetir no eido do financiamento municipal.

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