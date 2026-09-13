Han pasado 25 años desde aquel fatídico y surrealista (pero tan real) 11 de septiembre. El derribo de las dos torres en un acto de gran ferocidad. Fue como llegar al umbral del imperio y sobrepasarlo, atreverse a sobrevolar los castillos de la riqueza y el poder. Y sembrar allí la muerte, de una forma terrible, casi inconcebible. Penetrar en el terreno vedado, en el cielo supuestamente protegido. Ir más allá de los ojos vigilantes, como quien quiere demostrar que nadie es invencible. La muerte anidó en aquel lugar de acero y cristal, que, ante los ojos del mundo, se desplomó como un castillo de naipes. Nada hay peor que la muerte, pero el 11-S fue, sobre todo, un acto terrorista completamente concebido no sólo para el impacto de los aviones, sino para el impacto televisivo. Ese impacto sigue ahí, nadando en la retina.

Aficionados como somos a señalar en rojo los hitos de la Historia, los momentos críticos que sacudieron a nuestros antepasados, las grandes batallas acariciadas por el ruido del metal y la bruma negra, la caída de las dos torres quedó como el símbolo (aciago, pero símbolo) del inicio de una nueva era. De un nuevo mundo que, en sólo unos minutos de televisión, se había transformado. El siglo XXI nacía al parecer entre toneladas de escombros y envuelto en una inmensa polvareda que cabalgó por las calles como el ángel de la muerte. Todo quedaba anulado, toda la belleza de las arquitecturas extremadas moría, quebrado el esqueleto de los gigantes del acero. Toda la grandeza del mundo rico era pasto de la niebla propiciada por la súbita destrucción. Los neones, aún ajenos al desastre, quizás también los semáforos colgantes, parpadeaban entre una masa de humo y polvo que, luego se ha sabido, era fundamentalmente veneno para los pulmones.

Poco antes, con mil cámaras mirando, dos aviones habían penetrado en el cuerpo de las dos torres con la facilidad de un cuchillo en una barra de mantequilla. Vimos caer cuerpos en directo como sombras sin nombre, contemplamos el colapso fatal de las estructuras, que algunos describieron como la imagen inconfundible del colapso de la civilización. Luego se contabilizaron los muertos, los que no lograron alcanzar la calle antes de la destrucción final, los que la alcanzaron y aun así no sobrevivieron después, los pasajeros de los aviones, conducidos al infierno, pero el verdadero propósito de los autores fue sin duda más simbólico: se trataba de ofrecer al mundo, hiperconectado ya entonces por las televisiones, esa caída vertiginosa de los dos torres, tras un breve titubeo, como si quisieran negar la gran imagen de la derrota, ese desplome que no era una metáfora, sino una realidad enmarañada, pero que debía funcionar tal vez como metáfora de que el mundo no era ya un lugar definitivamente seguro, ni controlado por occidente, como se prometía. Sino un territorio peligroso, en el que reinaría a partir de entonces toda la incertidumbre. En el que empezaba el gran miedo.

Y ese miedo, quizás, es el que nos ha traído hasta aquí. El miedo ha alimentado muchos momentos de la historia, ha sido el combustible de tiranías y desmanes. El siglo XXI llegó bautizado quizás por aquella experiencia traumática, tan visual, tan ideada para el brillo cegador de las pantallas: el día en el que cayeron con estrépito las altas puertas del mayor de los imperios. Nadie, quizás desde la antigüedad, se había atrevido a tanto, pero lo que ese acto terrible nos trajo fue la inauguración de un tiempo peor para todos. Pues nada es más dañino para la libertad de las personas que la sensación de que todo está sometido a un vaivén impredecible, que nada es sólido en verdad y que la seguridad absoluta es, cada vez más, una quimera.

Así, el mundo se ha ido haciendo más orwelliano. Muchas puertas, antes abiertas, se han cerrado, mientras la tecnología no deja de plantearnos nuevos retos y, me temo, nuevas restricciones a la libertad. La inmigración es contemplada por muchos como un nuevo ataque que llega desde lugares deprimidos y de conflicto, pero se habla mucho más de los miedos propios que de las personas que mueren en el camino, intentando alcanzar sus sueños. El mundo se ha hecho seguramente más egoísta. El humanismo muere. En estos 25 años, no dejamos de asistir al aumento del autoritarismo. Algunos líderes muestran formas de gran intolerancia que, en un mundo maniqueo, quizás poco proclive a la lectura profunda y a los matices, engordan esa sensación de inhumanidad. La guerra contra el terror se ha convertido tantas veces en otra forma de terror. Y así, hoy tenemos otras torres humeantes, otros edificios colapsados, en lugares más pobres, menos simbólicos. Y sí, menos televisivos. No sé si todo comenzó con la destrucción de las dos torres. Con la caída de los gigantes gemelos que guardaban las puertas del imperio. Pero sí creo que aquella gran confusión no se ha disipado. La nube polvorienta sigue ahí, colapsando la razón. Cegando nuestros ojos y los de demasiados líderes. Envolviendo al mundo en la política del disparate.