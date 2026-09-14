Hilario Camacho, perseguidor de sueños

Veinte años hace que se fue sin decir adiós. Hilario Camacho, natural de Madrid, tenía 58 aquel dieciséis de agosto tan triste. Aunque mucho se especuló con la causa de su óbito, Hilario murió de un ataque al corazón, según afirma Álvaro Alonso, autor de su biografía El trovador de Chamberí publicada en 2020 por Sílex. Al menos es lo que dice la autopsia, de la que Alonso tuvo conocimiento. La última nota manuscrita de Hilario decía: "Rechazo este mundo antipático y grosero. Rechazo la ley del más fuerte. Rechazo la arbitrariedad de alguien que permite tanta catástrofe en el mundo. Rechazo el poder y su amiguismo con la élite científica…” Podría ser el telediario de hoy. Su sobrina Rocío escribió hace cuatro años en la red social Facebook que, en la mencionada glosa final, se aprecia cómo su tío era “muy sensible a todo lo que sucedía en el mundo”.

Hilario Camacho, entre los amigos Alejandro Bermúdez y Manolo Fraga en Santiago. / Cedida

Compositor con sello propio y buen intérprete, Hilario se convirtió pronto en un artista de culto, de público cautivo, aunque media docena de canciones se hicieron muy populares. Entre ellas está Tristeza de amor, sintonía de la serie de TV sobre la radio nocturna que protagonizaron Alfredo Landa y Concha Cuetos allá por los ochenta. El amor, en todas sus formas e ideas, fue quizá el sentimiento más recurrente en sus letras, bañadas en deseo, romanticismo, amargura, tormento, soledad… “El peso del mundo es amor / bajo el caos de soledad / bajo el caos de insatisfacción / el peso que llevamos es amor / el llanto del mundo es amor / no hay sosiego sin amor / nadie duerme sin sueños de amor / el llanto del mundo es amor”, es la estrofa –adaptación libre de un fragmento del poema Howl, de A. Ginsberg– de un tema que Hilario publica en el elepé De paso (1975), calificado como el “mejor disco” que se ha hecho en España por Alberto Manzano, productor musical y biógrafo de artistas de la talla de Jim Morrison o Leonard Cohen.

El artista dejó grabadas una veintena de canciones inéditas

“Yo he sido una persona, desde muy pequeño, con una gran carencia de afecto. En mi interior no había amor; y, por lo tanto, me resultaba imposible darlo (…) Mi voluntad de superar el problema y mi deseo de querer a los demás me impulsaron a recapacitar sobre aquel desamor y me puse manos a la obra para solucionarlo. Y creo que lo he conseguido”, dijo Hilario en una entrevista publicada por la Fundación Autor. La misma entidad que, junto a otros, promovió el homenaje que se le tributó aquel otoño en el Teatro Lope de Vega de Madrid, en el que participaron una treintena de artistas. Ahí estaban, entre otras figuras más jóvenes, Aute, Pablo Guerrero, María del Mar Bonet, Kiko Veneno, Sole Giménez, Miguel Ríos o Elisa Serna, que había sido compañera de Hilario en el movimiento estudiantil llamado Canción del Pueblo. Pero yo, que estuve allí en la fila 5, me vine con una sensación agridulce; porque mientras el escenario evolucionaba hacia un ambiente festivo, la congoja y las lágrimas asomaban en el patio de butacas. Alonso me cuenta que estos años ha habido algún otro tributo con buenas intenciones, pero de poca entidad. Que sepamos, el homenajeado dejó una veintena de canciones grabadas que siguen inéditas, un tesoro que he tenido el privilegio de escuchar y, al mismo tiempo, una suerte de maldición que este legado no se ponga a disposición del público. Es puro Hilario.

Fiestas del Apóstol en la Praza do Toural

Fue una noche memorable aquel 19 de julio de 1991. Sobre el recoleto escenario, acompañaron a Hilario el bajo eléctrico Jorge Flaco Barral, el guitarrista Pepe Milán y el batería Luis Abela. En la mesa de sonido, estaba el afamado técnico local Firuco. La gente llenó la Praza do Toural mientras las parejas se acurrucaban al son de clásicos como Cuerpo de ola –la veinteañera cuyo padre no quiere que salga sola–, Madrid amanece – “entre sueños perdidos, confusión y sorpresa”–, o Taxi –“sáqueme de aquí y lléveme sin parar hasta el mar”–. Aunque empezó el recital deshojando las composiciones de su nuevo disco El mercader del tiempo (1990), como Oye niña – “yo me vuelvo loco por conseguirte”–, que enseguida subió al olimpo de sus canciones. O aquella que arranca así: “Salgo a buscar sin afeitar algo de amor, no sé por qué con barba hoy me encuentro bien, me vale un corazón con funda de mujer. Solo encuentro fundas, no hay nada que hacer”. El amor y el desamor aparecen una y otra vez en sus textos, vestidos de un lenguaje fresco y sugerente. Creo recordar que el bis de la velada del Toural fueron los incombustibles Cuatro luceros, una pieza cuya letra original es J. Batlló, pero que Hilario fue variando “a su bola” en los directos, como por ejemplo: “Canciones que traen con el viento el recuerdo de aquel que se fue. Canciones que cuentan historias de los que quieren amar y crecer. Canciones que son la memoria de la inocencia que no puede volver”. Esta versión puede escucharse en su último disco, recopilatorio y de edición póstuma, Una mirada diferente. “Encontrar esa clave secreta que lleva hasta el alma, recorrer el camino hacia dentro y saber quién soy yo”, escribió un día Hilario. Yo le pregunté a principios de los ochenta en Radio Galicia F.M. cómo se definía él. “Un tipo bajito, como un pájaro de muchos colores, variable, soy muy diverso”, me respondió. Un perseguidor de sueños.