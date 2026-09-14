Marruecos disfruta con Pedro Sánchez

Es fácil imaginar lo feliz que estarán los servicios secretos marroquíes, analizando el modus operandi y los enlaces del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el área del Magreb, y viendo cómo aquí parece que no conocemos ni los artículos 74 y 75 del Real Decreto 240/2013 por el que se aprueba el Estatuto del personal del CNI, ni los artículos 4 y 5 de la Ley 11/2002 reguladora del CNI, que tipifican su protección, secreto, deberes y procedimientos de comunicación de la información. Asimismo, el Gobierno marroquí también estará divirtiéndose al constatar que, pese a que, gracias a nuestros servicios de información, el Gobierno español tenía conocimiento previo suficiente para frenar la invasión del 30 y 31 de julio, no fue capaz de hacer nada, ni siquiera reforzar la frontera. Ni aumentó el número de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del Ejército, ni supo anticiparse y ampliar el espigón con unas simples boyas que dejarían sin efecto la sentencia 814/2026, de 29 de junio y publicada el 8 de julio, que, a juicio del Tribunal Supremo, impedía aplicar las «devoluciones en caliente» y los rechazos en la frontera a los migrantes que accediesen a nado a Ceuta o Melilla por no existir «elementos de contención físicos».

No supimos reaccionar ni siquiera habiendo sido informados de la relajación de la gendarmería y los militares marroquíes debido a la atención que debían prestar a los actos conmemorativos del Día del Trono; una efeméride, ésa, especialmente sensible este año debido a que las reivindicaciones del reino Alauita sobre Ceuta y Melilla (es decir, el irredentismo territorial que le lleva a reivindicar un supuesto «derecho histórico y geográfico» sobre esas ciudades), cobraba especial actualidad ahora que se avecinan en Marruecos las elecciones legislativas del próximo 23 de septiembre. Los informes desclasificados sólo han sido útiles, pues, para confirmarle a Mohamed VI que nos tiene a su merced, incluso a través de la estrategia híbrida de la migración irregular e ilegal.

Si Rabat quería mostrar nuestra debilidad, lo ha conseguido. Si quería estudiar nuestros sistemas de información y reacción, y provocar la desconfianza hacia nuestros espías de otros servicios de inteligencia extranjeros, también. Si buscaba evidenciar nuestra falta de apoyo fuera y dentro de la UE, lo ha logrado (fíjense que sólo conseguimos el refuerzo de Frontex y la ayuda de la Comisión Europea de 115 millones de euros, 40 días después de la invasión). Y si lo que pretendía era mostrar la capacidad que tienen para ocupar y marroquinizar nuestras ciudades autónomas, aparenta que el éxito lo tiene garantizado. Incluso si sólo aspiraba a mostrar la división política interna que vive nuestro país, suya es la victoria.

Eso sí, que nadie descarte que lo haya hecho incluso para revelar el poder de Marruecos sobre nuestro Ejecutivo, quizá también debido a la suculenta información que podrían estar guardando de los móviles de Pedro Sánchez, Arancha González Laya, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Luis Planas, intervenidos a través del programa espía israelí Pegasus (no descarten que incluso tengan datos sobre los viajes de nuestros políticos a Marruecos, sobre sus inversiones y operaciones económicas allí, y hasta sobre sus posibles fiestas o desmanes en territorio vecino). Sea como fuere, Mohamed VI sabe que, si alguien puede vender nuestro país, o partes del mismo, ése es Pedro Sánchez. No en vano, ya lo está haciendo con las concesiones que está regalando a los independentistas vascos de EH Bildu, y a los secesionistas catalanes de ERC y Junts.