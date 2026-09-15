Con Carmen Mola, una y trina

La trinidad literaria de Carmen Mola (en efecto, una y trina), me recibe en un hotel compostelano con esa naturalidad tan suya, con ese buen llevar de todas las cosas del mundo. Gente maja que escribe sin parar. Ya estamos inaugurando el otoño literario, y otra vez con avalancha de thrillers. No sé si nuestros jóvenes van a leer estos libros (con PISA en la mano, no hay nada que hacer con los textos largos). Por lo demás, en otoño los clubes de lectura surgen como setas tras la lluvia primeriza, algo que no siempre fue así. Maravilloso. Los que saben de venta de libros me dicen que la cosa no va mal (mi kiosquera de cabecera, por ejemplo, lleva las novedades al dedillo, y me tiene al tanto con gran precisión: y resulta que Mola, mola, asegura). ¿Se lee más o se lee menos? ¿Y, si se lee, los lectores se enteran verdaderamente de las historias? Pues al parecer, si nos inclinamos por PISA, muchos jóvenes no. Hay una gran falta de atención, que, como dijo la gran Samantha Swebling en alguna parte, es el gran mal de nuestro tiempo.

Los tres que componen Mola, Antonio Mercero, quizás el más conocido por apellido, Jorge Díaz y Agustín Martínez, lo tienen todo muy organizado. “Empezamos con una pizarra”, me dice Agustín (se reúnen en su casa para dibujar la escaleta de las novelas). Pero ya no hay pizarra, que parece cosa de entrenadores de fútbol. Tampoco pegatinas, ni líneas rojas, muy de investigaciones policiales, quizás. “Ya vamos directamente al ordenador”, me dice Antonio Mercero, que fue al primero que conocí, hace bastantes años. Cuando Carmen Mola no había nacido. La inventaron después, no sin cierta polémica (autores masculinos, nombre literario femenino: no había ninguna intención en ello, más allá del puro juego). Y parece que sigue funcionando bien. Novelas corales escritas también de forma coral, aunque hay truco. “No escribimos los tres toda la novela, claro, sino que repartimos los capítulos. Pero venimos del guion, somos guionistas, y eso está ahí. Yo siento que son muy mías todas las páginas. Y creo que les pasa igual a mis colegas. Nos llamamos, cambiamos esto y aquello, discutimos un poco, o un mucho, pero conviene no variar en exceso la primera intención, porque entonces sería un caos. La organización es muy importante en una novela de investigación criminal. Así que ese orden típico de los guionistas nos viene bien. Lo bueno es que aquí no tienes un jefe, no hay nadie que te diga esto sí, esto no. De momento no hemos acabado como acabaron los Gallagher en su día, por poner un ejemplo (que vuelven a España dieciocho años después, ¿no?), y creo que eso tiene que ver con que somos tres”, dicen, divertidos.

‘Los huérfanos’, publicada por Planeta, acaba de aparecer en las librerías, quizás aprovechando la fuerza de la reentré, la importancia de situarse bien en estos primeros días de regreso a la realidad, y, sobre todo, para auparse en el oleaje favorable al thriller, que parece definitivamente instalado en los gustos literarios globales. “Normalmente tardamos nueve, diez meses, o así. No queremos fallar. Los lectores esperan este ritmo y nosotros lo mantenemos”, me dice Mercero. “Estamos acostumbrados. Yo diría que Carmen Mola es ahora una maquinaria muy bien engrasada. Somos tres cabezas al servicio de la trama, y, cuando nos ponemos, vamos hasta el fin”.

La abundancia de thrillers parece evidente en los últimos tiempos. Hay ciertos peldaños de separación entre el noir clásico, la novela detectivesca (contemporánea y de época), el cozy crime, lo puramente policial, y el thriller propiamente dicho, pongamos. Pero ciertos elementos son comunes a todas ellas. Mola se instaló pronto en lo explícito, sin dejar de lado ni un atisbo de dureza y de violencia. “Bueno, es ficción, pero la realidad también entrega a diario muy buenos argumentos”, me dicen. Así que se reúnen los tres en un pequeño estudio, en la casa de Agustín, y allí se produce el parto de la historia, en plan tormenta de ideas. “Nos va bien el sitio, quizás porque tengo palomas (mi chica salva palomas de la calle), y en cierto modo eso contribuye, no sé, a que los inicios funcionen”, explica el propio Agustín. “En realidad, operamos con los principios de las series de televisión”, dice Mercero. “Nacimos así. Fuimos de los primeros en hacer capítulos cortos, que ahora se han estandarizado en el género. Hay ciertos mandamientos que tienes que cumplir, hay que saber agarrar al lector por la pechera con fuerza”.

‘Los huérfanos’ dibuja una trama criminal compleja que se desarrolla entre Belfast y Marbella, fundamentalmente. Es una trama internacional. “Creo que los traductores se han hecho muy necesarios en estos tiempos de crimen global”, explican. Como en todas las novelas de Carmen Mola, todo está muy calculado, todo va encajando con precisión, sin ahorrar ni un ápice de crudeza. Es su sello. Pero, a pesar de esta tiranía de la escaleta, que hace que las cosas funcionen, Agustín Martínez tiene muy claro que lo mejor de Carmen Mola “es que no hay nadie al volante”. “Quiero decir: no hay nadie, que no seamos nosotros tres, que nos pueda cortar el vuelo de las historias”.